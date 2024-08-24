Özata Denizcilik halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Yalova Tersaneler Bölgesi’nde 50 bin metrekarelik alan üzerinde, yük gemisi, yolcu gemisi ve yat gibi her türlü deniz taşıtının bakım ve onarımını yapan, teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetlerini veren, gemi dönüşüm projelerinin yanı sıra tersane ile yüzer havuz işletmeciliği hizmetlerini sunan Özata Denizcilik paylarının halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı yüzde 35 oranında iskonto uygulanarak 105,00 TL olarak belirlendi.

Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla payları halka arz edilecek Özata Denizcilik’in çıkarılmış sermayesi 60 milyon TL’den 71 milyon 350 bin TL’ye çıkartılacak. Halka arz, 11 milyon 350 bin TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 2 milyon TL nominal değerli payların ise ortak satışıyla gerçekleşecek ve toplam 13 milyon 350 bin TL nominal değerli paylar, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle halka arz edilecek.

13 milyon 350 bin TL nominal değerli payların satışında, yüzde 50’si yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek.

Özata Denizcilik paylarının halka arzı “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 401 milyon TL büyüklükte olması hedeflenirken, halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 18,71 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Bakım, onarım ve gemi dönüştürme

Alanında uzman, yaklaşık 210 çalışanıyla birlikte, 28 bin ton kaldırma kapasiteli Dok 2 ile 10 bin ton kaldırma kapasiteli Dok 6 isimli yüzer havuzlarında maksimum 264 metre boyuna kadar, iskelesinde ise maksimum 300 metre boyuna kadar, her tipte gemi ve deniz taşıtının her türlü tamir, bakım ve onarım hizmetleri ile gemi dönüştürme hizmetleri veren Özata Denizcilik, müşterilerine özel dönüşüm projeleri de sunmaktadır.

Temiz enerjiye deste

Gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonları, yeni makine, ekipman, fabrika kurulumları veya gemilerde ağır çelik konstrüksiyon işleri için kapsamlı bir hizmet ağına sahip Özata Denizcilik’in en büyük gider kalemlerinden olan elektrik giderinin azaltılması amacıyla 1,2 MW’lık çatı GES (Güneş Enerji Sistemi) projesi tamamlanarak şirketin kullandığı elektriğin bir kısmı bu projeden karşılanmaya başlamıştır. Kalan kısmı için arsa alınarak veya kiralanarak GES projesi yapılması hedeflenmektedir. Kaliteye, çalışanlarına ve çevreye olan sorumluluğunun belgelenilebilmesi amacıyla ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi), ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve RMRS tarafından verilen “Firma Uygunluk” sertifikalarına sahip olan Özata Denizcilik çevreye olan duyarlılığı ve sorumluluk bilinciyle sürdürülebilir enerji kullanımını desteklemektedir.

2024 yılı ilk çeyrek itibariyle toplam 1 milyar 648 milyon TL’lik özkaynağı ile denizcilik sektörünün önemli bir oyuncusu olan Özata Denizcilik, dünya genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren büyük filolara sahip müşterileri için tamir, refit, retrofit ve dönüşüm projelerini hayata geçirmeye devam etmektedir. Özata Denizcilik’in net satışlarının ortalama yüzde 99'unu bakım ve onarım hizmeti oluştururken son dönem satışları doğrultusunda hasılatının yüzde 93’ü ihracat gelirlerinden oluşmaktadır.