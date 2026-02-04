Özata Tersanesi’nden tam elektrikli feribot hamlesi: NB101 Misterøy denize indirildi

Mustafa TÜYSÜZ / EKONOMİ

Sürdürülebilir deniz taşımacılığı vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje, sıfır emisyonlu yapısı ve çevre dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor. Modern tasarımı ve yüksek enerji verimliliği sunan sistemleriyle NB101 Misterøy, çevreci deniz ulaşımı alanında önemli bir örnek olarak öne çıkıyor.

Teknik özellikleriyle de dikkat çeken feribot; 76,85 metre boyunda, 15,50 metre eninde inşa edildi. 60 araç ve mürettebat dâhil 202 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan gemi, tamamen elektrikli tahrik sistemiyle donatıldı. Toplam 2 x 980 kWh batarya kapasitesine sahip feribot, sıfır emisyonlu operasyon hedefiyle tasarlandı. Norveç bayrağı taşıyacak olan NB101 Misterøy, DNV klasına uygun olarak inşa edildi.

Uluslararası pazara yönelik yeni inşa projeleriyle faaliyetlerini sürdüren Özata Tersanesi, bu proje ile elektrikli feribot ve yeşil denizcilik alanındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. NB101 Misterøy’un hizmete girmesiyle birlikte, Norveç’in çevreci ulaşım hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Özata Tersanesi yetkilileri, projede emeği geçen tüm ekipler ve iş ortaklarına teşekkür ederken, sürdürülebilir ve yenilikçi denizcilik projelerine odaklanarak çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.