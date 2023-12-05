Özaydemir’e onur ödülü

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Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) önceki başkanlarından Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İş birliği Ulusal Kongresi'nde “Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Onur Ödülü” nü aldı.

Özaydemir, bir sanayici olarak sanayinin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin arttırılması, üniversitelerle sanayinin birlikteliğini sağlayıcı ortamların oluşturulması, mesleki eğitimlerin sanayi odaklı olmasına ilişkin katkıları başta olmak üzere bu kapsamdaki diğer benzeri çalışmaları nedeniyle ‘ ÜSİMP Onur Ödülü’ ne layık görüldü.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Özaydemir, Eskişehir Sanayi Odası Başkanlığı döneminde üniversitelerle çok sık toplantılar yaptıklarını belirtti. Özaydemir, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Kurduğumuz ara platformları üniversitelerle yapılacak çalışmalar için oluşturduk. Raylı sistemler, havacılık, seramik gibi kümelenme çalışmalarıyla üniversiteden hocalarımızla projeler geliştirdik. Sanayinin üniversitelerin kapısının önünde olması lazım ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Dünyada bunun örneklerini görebiliriz.”