Özdilek, 120 milyon dolarlık yatırımla üretim gücünü büyüttü

ESRA ÖZARFAT / BURSA

60 bin metrekare oturum alanına sahip olan ve toplam 106 bin metrekare kapalı alandan oluşan tesisin açılışına Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, milletvekilleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdilek, şirketin 55’inci kuruluş yılında yaklaşık 50 yıllık Özdilek Ev Tekstili Fabrikası’nı yenilediklerini söyledi.

Yeni üretim kompleksinin 120 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini belirten Özdilek, yatırımın 60 milyon dolarlık bölümünün makine, 60 milyon dolarlık bölümünün ise yapı yatırımlarından oluştuğunu ifade etti. Dokuma, boyahane ve konfeksiyon olmak üzere üç ana bölümden oluşan tesisin yıllık 6 bin 600 ton havlu ve bornoz üretim kapasitesine sahip olduğunu aktaran Özdilek, farklı ürün talepleri doğrultusunda kapasitenin daha da artırılabileceğini kaydetti. Yeni kompleksle birlikte Özdilek’in havlu ve bornoz üretimine yönelik tüm ihtiyaçlarının bu tesisten karşılanacağını belirten Özdilek, boya, baskı ve iplik üretiminin ise İnegöl’deki tesislerde devam edeceğini söyledi.

Üretim hızında yüzde 35 artış

Yeni tesisin teknolojik altyapısının üretim kapasitesi kadar önemli olduğunu vurgulayan Özdilek, üretim hızında eski tesise göre yaklaşık yüzde 35 artış beklediklerini belirtti. Yeni teknoloji ve verimlilik kazanımlarının toplam üretim maliyetlerine etkisinin ise yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olacağını ifade etti. Özdilek, küresel tekstil sektöründe rekabet koşullarının zorlaştığı, maliyet ve fiyat baskısının arttığı bir dönemde yatırımın stratejik önem taşıdığını söyledi. Maliyet yapısındaki iyileşmenin, daha yüksek kaliteli ve katma değerli ürün geliştirme kabiliyetiyle birlikte değerlendirildiğinde, şirketin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne katkı sağlayacağını belirtti.

Çalışanlara yönelik sosyal alanlar

Kompleksin çalışanlara sunduğu çalışma koşullarına da dikkat çeken Özdilek, üretim alanlarında son teknoloji ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kullanıldığını söyledi. Tesiste 240 kişilik çok amaçlı salon, farklı kapasitelere sahip toplantı odaları, 20 kişi kapasiteli 170 metrekarelik sağlıklı yaşam ve spor alanı, 20 çocuk kapasiteli 200 metrekare kapalı alan ve 80 metrekare oyun bahçesine sahip kreş ile 40 kişilik ibadethane bulunuyor. Özdilek, yatırımın Türkiye’de katma değerli tekstil üretiminin sürdürülmesi ve sektörün uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi açısından da önem taşıdığını belirterek, tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.