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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Sümer Holding'e ait Bursa Merinos markasının satışına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Bursa Merinos (Türk Malı) markasının Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satılmasına onay verdi.

Haber Merkezi
AA
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Sümer Holding'e ait Bursa Merinos markasının satışına onay
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ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Bursa Merinos (Türk Malı) markasının, 2 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışı onaylandı.

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