Özer Matlı: “Görevimin başındayım, süreci hukuk çerçevesinde takip ediyoruz”

EKONOMİ (BURSA) - Beyaz et sektörüne yönelik haksız fiyat artışı iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Keskinoğlu Tavukçuluk Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, süreçle ilgili kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Son günlerde beyaz et sektörüne yönelik yürütülen süreç kapsamında adının kamuoyuna yansıması nedeniyle kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu belirten Matlı, bugüne kadar olduğu gibi bugün de devletin ilgili kurumlarıyla tam bir iş birliği ve sorumluluk anlayışı içinde hareket ettiğini, ilgili süreç kapsamında yetkili makamlarla gerekli bilgi paylaşımında bulunduğunu ifade etti.

Matlı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Hukuki sürece duyduğum saygı gereği, sürecin esasına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Bugün itibarıyla görevimin başında, sorumluluklarımı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmekteyim. Keskinoğlu’nun köklü üretim kültürüne, çalışanlarımıza, üreticilerimize, iş ortaklarımıza, bayilerimize ve tüketicilerimize karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyim. Üretim, kalite, gıda güvenliği, istihdam, etik değerler ve mevzuata uyum konularındaki hassasiyetimizi konusunda uzman ekibimizle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumaya devam edeceğiz.

Bu süreçte tarafıma ve kurumumuza güvenini ve desteğini ifade eden çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza, dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkür ederim. Kurumumuz süreci hukuk çerçevesinde, vakar ve sorumlulukla takip etmeye devam edecektir.”