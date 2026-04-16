Özgür Global Yatırım 550 konutu daha Konya’ya kazandırıyor!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konut ve ofis yatırımlarıyla dikkat çeken Konya merkezli Özgür Global yatırım, 2026 yılın ilk çeyreğini güçlü bir proje takvimiyle geçirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yağlat, İstanbul Yolu üzerinde devam eden ofis projesinin yanı sıra stadyum çevresi, Yazır tramvay durağı ve Sancak bölgesinde hayata geçirilecek yeni konut projeleriyle şehirde önemli bir dönüşüme imza atacaklarını söyledi. Yağlat, söz konusu üç projede toplam 550 dairenin yer alacağını belirtti.

Projelerin takvimine ilişkin bilgi veren Özgür Yağlat, stadyum çevresindeki projenin büyük ölçüde tamamlandığını ve kısa süre sonra teslim edileceğini ifade etti. Sancak projesinin 3 ay içinde başlayacağını aktaran Yağlat, Yazır tramvay durağına yakın konumda planlanan projenin ise nisan ayının sonunda temelinin atılacağını kaydetti. Böylece yıl içerisinde toplam 550 konutun inşasına başlanmış olacak.

Kira garantili yatırım

Yatırımcıya sundukları avantajlara da değinen Yağlat, projelerde teslim süresinin 24 ay olarak planlandığını vurguladı. Şirketin en dikkat çeken uygulamalarından birinin ise kira garantisi modeli olduğunu belirten Yağlat, “Biz burada aynı zamanda kiralamayı da kendimiz yapıyoruz. Sözleşme aşamasında yatırımcımıza belirli bir kira geliri taahhüdü veriyoruz. Sancak projesinde aylık 500 dolar, İstanbul Yolu üzerindeki projede ise 700 dolar kira garantisi sunuyoruz. 25’inci ay itibarıyla yatırımcı düzenli gelir elde etmeye başlıyor” dedi.

Ödeme koşullarında da kolaylık sağladıklarını ifade eden Yağlat, hem ev sahibi olmak isteyenlere hem de yatırım amaçlı alım yapanlara yönelik esnek modeller geliştirdiklerini belirterek, Konya’da gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.