Özgür Global Yatırım’ın QUADRIUM şantiyesinde yoğun mesai; Proje hızla yükseliyor !

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Özgür Global Yatırım tarafından Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde, İstanbul Yolu’na cepheli konumda hayata geçirilen QUADRIUM, Konya’nın yeni referans noktası olma hedefiyle yükseliyor.

Projede beton dökümü, demir donatı ve kalıp imalatları sürerken, kalabalık saha ekibi şantiyede yoğun mesai yürütüyor. Güncel şantiye görüntüleri, projede devam eden imalat süreçlerini ortaya koyuyor.

PROJE DETAYLARI

Yaşam, ticaret ve yatırım alanlarını bir araya getiren QUADRIUM, mimari konsepti ve konumuyla Konya’nın gelişen bölgelerinden birinde yükselmeye devam ediyor. Modern ve ferah yatay mimarisiyle tasarlanan 148 rezidans daire; akıllı ev sistemleriyle konforu yeniden tanımlarken, zemin katlara özel bahçe alanlarıyla doğayla iç içe bir yaşam vadediyor.

30 bin metrekarelik alanda toplam 11 bin metrekarelik inşaat alanında, 6 bin metrekare yeşil alanı ve kapsamlı sosyal donatılarıyla Quadrium; çocuk dostu yaşam alanları ve ebeveynlere özel Quadrium Cafe ile yaşamın her anına dokunan ayrıcalıklar sunuyor.

5 bin metrekarelik ticari alanıyla kira garantili güçlü bir yatırım fırsatı sunan Quadrium; alıcıya özel esnek ödeme planlarıyla şimdi satışta. Ev sahibi olmak isteyenler Özgür Global Yatırım satış ekibiyle süreci kolay bir şekilde ilerletiyor.