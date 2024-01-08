Özka Lastik, üretimini 60 milyon dolarlık yatırımla artıracak

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Zirai ve iş makineleri lastikleri sektöründe faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 70’ini 90’dan fazla ülkeye ihraç eden Özka Lastik, Turquality Destek Programı’na dahil olduktan sonra uluslararası arenada hedef büyüttü. Global bir oyuncu olmak istediklerini ifade eden Özka Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık, “Küresel arenanın hareketlerini yakından takip etmek zorundayız. Ülkenin ekonomik gerçekleri hepimizi etkiliyor. Ekonomik şartlardan herkesin etkilendiği kadar şirketimiz de etkileniyor. Biz 30 yıllık bir firmayız. Rakiplerimiz ise 250 yıllık. Dolayısıyla şampiyonlar liginde top koşturmak zorundayız” dedi.

“Geniş tarım arazileri ekipmanları da büyütüyor”

Geçen yıl Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen uluslararası tarım makineleri ve teknolojileri fuarı olan Agritechnica’ya katılan Özka Lastik’in Kocaeli’nde 200 bin metrekarelik bir alanda bin 500 kişiye istihdam sağladığını ve 3 ayrı fabrikada günlük 220 ton, yılda ise yaklaşık 1,5 milyon adet üretim yaptığını belirten Nur Kanık, firmanın Türkiye ekonomisinde güçlü bir yer edindiğini kaydetti. Kanık, ihracat yaptıkları ülke sayısını iki yıl içinde 120’ye çıkarmayı hedeflediklerini, 2022’de gerçekleşen 3 milyar TL ciroyu ise 2023’te yüzde 60’tan fazla büyümeyle 5 milyar TL’ye çıkardıklarını belirtti. Kanık, “2024’te ciromuzu yaklaşık 8 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 2027’de ise bu rakamı 21 milyar TL’lere çıkaracağız” diye konuştu.

Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya gibi birçok Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştiren Özka Lastik’in Brezilya, Meksika gibi ülkelerle Amerika pazarında da oldukça aktif olduğunu ifade eden Nur Kanık, firmanın ihracatını domine eden pazar olarak Avrupa’nın öne çıktığını söyledi. Özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarında 16,7 milyon hektarlık tarım arazisi olduğunu belirten Kanık, şunları söyledi: “Bu, Almanya topraklarının yarısı anlamına geliyor ve bunlar çok geniş araziler. Türkiye’deki gibi hisseli parçalı araziler değil, büyük araziler. Çiftçi aslında burada üretken bir sanayici pozisyonunda. Çünkü sadece lastik sektörüne değil, ekipmanlara da baktığımızda devasa araçlar, muazzam traktörler, biçerdöverler, römorklar göreceğiz. Bu durum ekipmanların büyümesine olan ihtiyacı artırıyor. Bizim de hedefimiz bu anlamda henüz ürün gamımızda olmayan ebatları mutlaka ürün gamımıza katmak. Çünkü ekipmanlar artık büyüyor.” Kanık, Avrupa tarım alanlarında büyük ekipmanlarda kullanılan, aynı zamanda hem yakıt tasarrufu sağlayan hem de kalite anlamında yüksek performans gösterip çiftçiyi yarı yolda bırakmayan radyal ürünlere eğilimin arttığını söyledi.

İçinde bulunulan ekonomik koşulların hemen hemen her sektörü etkilediğine değinen Nur Kanık, “Bu sebeple enerji maliyetlerini regüle etmek için kendimiz bir yatırım yapmaya çalışıyoruz. Henüz üzerinde çalışıyoruz. Devletin de bu konuda çok büyük destekleri var sanayiciye. Onlardan da faydalanmayı istiyoruz” dedi.

“Radyal lastikte büyüme trendi sürüyor”

Tarımsal makinelerde ileri teknoloji kullanımıyla öne çıkan ve yakıt tasarrufu sebebiyle radyal lastik kullanımının Avrupa’da yaygın olduğunu belirten Özka Lastik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Hamide Eravcı Pulat, traktör ve iş makineleri alanında özellikle radyal lastikte yaşanan büyüme trendinin devam edeceği öngörüsüyle radyal lastik üretimine 30 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi. Endüstriyel lastik grubunda 30 milyon dolarlık ek yatırımla tam çelik radyal iş makinası lastikleri ve dolgu forklift lastiklerine yönelik yatırım yaptıklarını söyleyen Pulat, zirai ve endüstriyel ürün grubunda 60 milyon dolar ek yatırımla 2025 yılı sonunda günlük üretim kapasitesini 360 tona çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Pulat, “Değişim pazarında zirai ve iş makinesi lastikleri sektöründe yüzde 40 pazar payımızla tonaj bazında yüzde 60’ın üzerinde büyüme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yatırımı yapmaya başladık. Dolayısıyla bu da fabrika alanının genişlemesi, yeni üretim tesislerinin eklenmesi anlamına gelecek. İstihdam da paralel olarak artacak. Lastik yapım makinalarıyla ilgili anlaşmalarımız sağlandı hatta kimileri geldi” ifadelerini kullandı. makinalarıyla ilgili anlaşmalarımız sağlandı hatta kimileri geldi” dedi.