Dev lastik şirketi Şanlıurfa'ya 50 milyon dolar yatırım yapacak

Özka Lastik, GES projelerinin yaklaşık üç katı büyüklüğünde bir yatırımla dikkat çekti. Urfa’da 874 bin metrekare alanda kurulan ve 105.612 adet panelden oluşan santral, yıllık 100 milyon kWh’nin üzerinde elektrik üretecek.

İSO 500 listesinde 355. sırada yer alan ve yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat yapan Özka Lastik 50 milyon dolarlık dev yatırımla Urfa’da yer alan GES santralini devreye aldığını duyurdu.

2030 yılına kadar yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbon salımını yüzde 60 önlemeyi hedefleyen şirket, Akçakale ilçesinde 873.770 m2 alanda kurulan 105.612 adet panel ile yılda 100.879.649 kWh güç elde edecek. Şirketin yıllık tükettiği enerji miktarı ise 71.000.000 kWh.

40 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelecek

Özka, bu yatırımıyla 49.632 ton karbon salımını önlerken 120.761 adet ağacı kurtararak, ortalama 12 hektar alana yayılan ve günde 360 bin kişiye oksijen üreten dev bir ormanı doğaya kazandırmış olacak.

Sanayi Gazetesi'nin haberine göre, proje ayrıca yaklaşık 40 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen bir üretim gerçekleştirecek. Kendi sektöründeki en büyük markaların hayata geçirdiği GES projelerinin yaklaşık 3 katı büyüklüğündeki Özka GES, sektörüne büyük bir örnek teşkil ederken, elektrik gücünden buhar üretmek için AR-GE hazırlıklarına başladığını belirtti.