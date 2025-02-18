Ozon Global platformunda Türk ürünlerine talep iki kat arttı

ANKARA (EKONOMİ)

Türk satıcılar için satış coğrafyasını genişlettiklerini belirten Ozon Global Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, artık Türkiye'deki girişimcilerin, Rusya'nın yanı sıra Azerbaycan'da da ürünlerini satabileceğini bildirdi. Maraş, yeni pazarla birlikte platformdaki müşteri kitlelerinin 10 milyondan fazla kişiye genişleme imkanı olacağını belirtti.

İki ülke arasındaki lojistik zincirini basitleştirmek amacıyla önde gelen lojistik şirketi UNI ile bir iş birliği anlaşması yaptıklarını dile getiren Hazal Maraş, “Türk girişimciler için Azerbaycan'a teslimatı daha elverişli hale getirmek amacıyla özel bir lojistik tarifesi olan ASE-UNI Express'i geliştirdik. Bu sayede, 500 gram ağırlığındaki bir paketin hava kargo ile gönderimi satıcıya 5,2 dolara mal olacak. Teslimat süresi ise 7 ila 12 gün arasında değişecek” dedi.

Azerbaycan'da e-ticaret pazarının istikrarlı bir büyüme göstererek ekonominin giderek daha önemli bir parçası haline geldiğini bildiren Maraş, “2028 yılına kadar e-ticaretin yıllık gelir artış oranının %24 olması bekleniyor. Yeni lojistik akışı, Türk satıcılara Azerbaycan'ın büyüyen pazarına girmeleri için benzersiz fırsatlar sunacak, geniş bir yeni müşteri tabanına erişmelerini ve satış hacimlerini daha verimli bir şekilde artırmalarını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Ozon Global’in Ağustos 2022'de İstanbul'da ofisini açtığından beri Türk girişimcilerle işbirliğini aktif olarak geliştirdiği bilgisini veren Maraş, “2024'ün ilk dokuz ayında, Ozon Global platformundaki Türk satıcıların cirosu bir önceki yıla göre 2 kat arttı ve Türkiye'den gelen sipariş sayısı da 2 kat arttı” diye konuştu.

Hazal Maraş, Ozon Global’in Ağustos 2024'te Azerbaycan'da satışa başladığını, böylece şirketin faaliyetlerini genişlettiği Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) içindeki ülke sayısının 6 olduğunu aktardı.