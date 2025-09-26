Ozon Global, Türkiye-Rusya ticaretinde komisyon oranlarını azalttı

Ozon Global Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, bu stratejik kararla Türk markaları ve üreticilerinin Rusya pazarındaki kârlılığını artırmayı ve maliyetler üzerinde tam şeffaflık ve kontrol sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Hedefimiz, Türkiye ile Rusya arasında en kârlı ve verimli ticaret köprüsünü kurmak. Komisyonu %5’e indirmek, Türk iş ortaklarımızın büyümesine doğrudan yapılan bir yatırımdır. Onların maksimum kâr marjıyla büyüyebilmeleri için finansal engelleri ortadan kaldırıyoruz.” dedi

Ozon Global Türkiye, ayrıca satıcılar için daha şeffaf bir indirim modeline geçiyor. Önceki sistemde indirimler, platform tarafından tek taraflı finanse ediliyordu ve satıcıların bu süreç üzerinde kontrolü yoktu. Yeni modelde ise satıcıların platform üzerindeki tanıtım faaliyetleri için ayırdıkları bütçe, doğrudan kendi ürünlerine uygulanacak indirimler için yeniden kullanılacak. Bu da girişimcilerin reklam harcamalarının doğrudan talebi artıracak şekilde kullanıldığından emin olmalarını sağlayarak, harcamalarının etkinliğini artırıyor.

Ozon Global Türkiye, kayıt sürecini önemli ölçüde kolaylaştırdı

Türk satıcıların Rusya pazarına girişini kolaylaştırmak için Ozon Global Türkiye, kayıt sürecini de önemli ölçüde kolaylaştırdı. Önceden, yeni satıcılar yalnızca ticaret lisansları onaylandıktan sonra satışa başlayabiliyordu. Artık girişimciler, kayıt işleminin hemen ardından lisans onayını beklemelerine gerek kalmadan ürün kartlarını platforma yüklemeye başlayabilecek. Bu da Rusya pazarına daha giriş yapmalarını ve satışa hemen başlamalarını sağlayacak.

Türkiye'den verilen sipariş sayısı iki katına çıktı

Ozon Global, 2022 yılının ağustos ayında İstanbul ofisini açmasından bu yana Türk girişimcilerle iş birliğini aktif olarak geliştiriyor. Şubat 2025’ten bu yana ise Türk satıcılar, Ozon Global üzerinden sadece Rusya’da değil, Azerbaycan’da da ürün satışı yapabiliyor. 2025 yılının ikinci çeyreği sonunda, platformdaki Türk satıcıların cirosu yıllık bazda 1,5 kat artarken, Türkiye'den verilen sipariş sayısı iki katına çıktı.

Ozon, gelişmiş lojistik ağına sahip çok kategorili bir pazaryeridir. Şirket; Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Çin ve Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Platformda kitap ve giyimden gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20’den fazla kategoride 370 milyondan fazla ürün bulunmaktadır. 60,5 milyon aktif alıcı, Ozon’un güçlü lojistik altyapısı sayesinde siparişlerine ulaşmakta; aynı zamanda

600.000’den fazla girişimci de bu altyapı sayesinde ürünlerini Rusya ve BDT ülkelerinde satabilmektedir.