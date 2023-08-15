Öztaş Grup, 3,5 milyon dolarlık yatırımla plastik sektörüne girdi

Mehmet Rıdvan CEBECİOĞLU

Kütahya’da “Fabrika kuran fabrika” sloganıyla başta maden sektörü olmak üzere birçok orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşuna anahtar teslim projeler yapan Öztaş Grup, 30 yıllık deneyimini plastik sektörüne taşıyor. Pikotech Plastik adı altında temizlik ve kozmetik sektörüne yönelik tetik ve sıvı sabun pompaları üretmeye başlayan firma, Türkiye’nin ilk tam otomatik tetik ve sıvı sabun pompa üretecek fabrikası için 3,5 milyon dolarlık yatırım yaptı.

EKONOMİ Gazetesine konuşan Öztaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Öztaş, “Tek düşüncemiz Kütahyamızda daha fazla istihdam” dedi. Öztaş, “Çok çalışalım, üretelim, daha fazla kişiye istihdam sağlayalım istiyoruz. 6 bin metrekare kapalı alanda Pikotech markasıyla Türkiye’de üretilmeyen, katma değeri yüksek ithal ikame ürünleri hizmete sunduk. 3,5 milyon dolar ön yatırımdı. 3 yıllık dönemde yeni yatırımlarımızla hem istihdam hem de üretim kapasitemizi 10 kat büyütmek istiyoruz” diye konuştu.

Yerli üretim için düğmeye bastı

Pikotech’in doğuş hikâyesini anlatan Mahmut Öztaş, “1990 yılından bu yana Öztaş adıyla faaliyet gösteriyoruz. Demir çelik sektöründe 30 yıllık bir üretim tecrübemiz var. Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına makineler üretiyoruz, fabrikalar kuruyoruz. Fabrika kuran bir fabrikayız. 30 bin metrekare açık alana sahibiz. Bu alanın 18 bin metrekaresi kapalı. Mevcut üretimdeki Öztaş Makine, 12 bin metrekarelik bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Ülkemizin milli ve yerli üretim vizyonuna katkı sağlamak için neler yapılabilir diye düşündük. Türkiye’de üretilmeyen ürünlere odaklandık. Etik pompa ve sıvı sabun pompası üretimine karar verdik. 3 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından Pikotech’i kurduk ve yüzde 98’i yurt dışından ithal edilen ürünlerin üretimini yapmaya başladık” dedi.

“Termin süresiyle fark yaratıyoruz”

Ayda 8 milyon parça tetik pompa ve sıvı sabun pompası üretim kapasitesine sahip olduklarını dile getiren Pikotech Plastik Genel Müdürü Ali Yerli ise, önümüzdeki süreçte gelen talepler doğrultusunda ürün gamlarına köpük ve parmak sprey tetiğini de ekleyeceklerini söyledi.

Türkiye’deki temizlik ve kozmetik sektöründeki firmaların bu ürünleri yurt dışından getirdiklerinde en az 60-90 gün beklediklerine vurgu yapan Yerli, Pikotech’in dünya standartlarının üzerinde bir temrin süresine sahip olduğunu belirtti. Yerli şunları söyledi: “Sektör, talep ettiği bu ürünleri istediği miktarlarda, istediği hızda temin edemiyor. Pikotech Plastik, ülkemizdeki firmalar için tedarik güvenliği açısından büyük bir avantaj sağlarken, kısa termin ve rekabetçi bir fiyatla pazardaki yerimizi sağlamlaştırırken, ithalatı da azaltıyoruz. Bir yandan da ihracatta hedef pazarımız MENA Bölgesi’nde, Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt ile İngiltere, Katar ve Tunus’a yönelik çalışıyoruz.”

“Tetik pompa ve sıvı sabun pompası denilince Pikotech markası aranacak”

Pikotech’in büyüme hedefleri doğrultusunda gerekli tüm teknik altyapısının hazır olduğuna dikkat çeken Ali Yerli, “Türkiye’de tam otomatik tetik pompa üreten tek firmayız. Ülkemiz, bu üretimde yeni bir ülke olduğu için teşvikler ve yasal prosedürlerle ilgili bir takım sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü olmayan bir şeyi üretiyoruz. Yasal anlamda sorunlarla karşılaşma nedenimiz bu. Biz plastik değil, makine üreticisiyiz. Maalesef, bunu izah etmek zorunda kaldığımız durumlar oluyor. Plastik parçaları olsa da tam 14 parçadan oluşuyor. Ciddi bir Ar-Ge ve mühendislik var. Dünya’da bu üretimle ilgili GTİP kodları var. Ticaret Bakanlığımız da ürünlerle ilgili GTİP’leri sistemde tanımlamış durumda. Sanayi Bakanlığımıza konu hakkında gerekli başvurularımızı yaptık. Biz tüm bakanlıklar nezdinde GTİP kodlarının entegre bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Devletimizin ithal ikame ürünlerin ülkemizde üretilmesine katkı sağladığını biliyoruz. Bizler var gücümüzle çalışarak, üretmeye daha çok üretmeye gayret ediyoruz. Yasal destekler ile çok daha büyük istihdam sağlayacağız” ifadelerini kullandı.