Öztekin, Hisarcıklıoğlu ile Sungurlu ekonomisini görüştü

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu açılış töreni için kentte gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştirilen görüşmede, Sungurlu’nun mevcut ekonomik yapısı, sanayi altyapısı ve ilçede faaliyet gösteren firmaların karşılaştığı sorunlar ele alındı. Görüşmede Salih Zeki Öztekin, Sungurlu’nun üretim gücü, organize sanayi bölgesinin gelişim süreci, mevcut yatırım alanları ve istihdama katkı sağlayan sektörler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Toplantıda ayrıca Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleceğine yönelik hedefleri, iş dünyasının beklentileri ve yerel kalkınmayı destekleyecek projeler üzerinde duruldu. TSO Başkan Adayı Öztekin, ilçede sanayinin daha da güçlendirilmesi, girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik planlanan çalışmalar hakkında görüşlerini dile getirdi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ise Sungurlu’nun sahip olduğu ekonomik potansiyele dikkat çektiği, yerel odaların bölgesel kalkınmadaki kritik rolüne vurgu yaptığı ve üretim ile istihdam odaklı projelerin önemini ifade ettiği öğrenildi.