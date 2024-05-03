Öztiryakiler, son teknoloji ürünlerini IBAKTECH’te görücüye çıkardı

Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri (IBAKTECH) Fuarı’nın 14’üncüsü gerçekleştirildi. 24-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen, yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgi gösterdiği IBAKTECH fuarında unlu mamulleri ve pastacılık sektörünün tüm paydaşları bir araya geldi.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Öztiryaki, şunları söyledi: “440 metrekare alanda geniş ürün çeşitliliğine sahip elektrikli, gazlı, nötr cihazlar, pişiriciler, set üstü mutfak ekipmanları, teşhir üniteleri, pastacılık ekipmanları, kahve makineleri ve gıda işleme ekipmanları bunun yanında bulaşık yıkama, soğutucu gruplar ve endüstriyel kaplamalı tava grupları ile yerimizi aldık. 2023 Eylül ayında TUSİD fuarında ilk defa profesyonellerin beğenisine sunulan Konveksiyonlu Hızlı Pişirici Fırın IBAKTECH fuarında da oldukça ilgi gördü. Dondurulmuş veya yarı pişmiş ürünlerin kurumadan, hızlı şekilde ısıtıp veya pişirip müşteriye sunma imkânı sağlayan bu fırınımız özellikle zincir cafe konsept ve akaryakıt istasyonlarındaki gıda işletmelerinde kalite standardını korumak ve personelleri tarafından kolay kullanımından dolayı tercih edilmektedir.”

Tek tuşla 12 farklı çeşit sıcak ve soğuk kahve

4 gün boyunca Öztiryakiler şefleri tarafından akıllı kombi fırınlarda pizza ve pidenin pişirme teknikleri üzerine demolar ve ikramlar yaparken, fuarın sabah saatlerinde ise patisserie fırınlarında sıcacık çıtır simit ve lezzetli tereyağlı kruvasan pişirerek ikramlarda bulundu.

Geniş ürün yelpazesine sahip olan Öztiryakiler dünyaca ünlü kahve makinesi markalarına yer verdiği fuarda kullanımı kolay, tek tuşla 12 farklı çeşit sıcak ve soğuk kahve sunan WMF 1500S Plus ve 5000S Plus tam otomatik kahve makineleri ile ziyaretçilerin kendilerinin deneyimleyerek tanımaları, lezzetli bir kahve molası vermeleri için standında serviste bulundu.

Son yılların en çok aranılan ürünlerinin başında gelen espresso kahve makineleri grubuna Öztiryakiler kalitesi ile Türkiye’de ilk defa hızlı, kullanımı rahat ve kolay bakımı garanti etmek için tasarlanan yeni iki gruplu İtalyan La San Marco espresso kahve makinesi markasını tanıttı.