Öztiryakiler’den depremzede kadınlara yönelik ‘Bizi En İyi Biz Anlarız’ projesi

Öztiryakiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde depremzede kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. ‘Bizi En İyi Biz Anlarız’ diyerek başlatılan proje kapsamında Öztiryakiler’in kadın çalışanları deprem bölgesindeki kadınlara destekte bulunmayı amaçlıyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Öztiryakiler Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Öztiryaki Urfalılar, “kadınlarımızın orada yaşadığı yükü elimizden geldiğince markamızın imkanları dahilinde azaltmaya çalışıyoruz. Merkez fabrikamızda, bölge müdürlüklerimizde çalışan kadınlarımızla, deprem bölgesindeki kadınların birincil ihtiyaçlarına yönelik kutular hazırlayarak bölgedeki kadınların yüzünü güldürmeyi amaçladık.” diye konuştu.

“Oradaki bir kadının mutluluğuna dokunacak olmanın heyecanı içerisindeyiz”

Öztiryakiler’in kadın çalışanları kendi elleriyle hazırladıkları ve kadınlara özel kutularda kendi isimleriyle, deprem bölgesindeki kadınlara notlar yazarak onlara destekte bulunmayı amaçladıklarını belirten Urfalılar, devamında şunları kaydetti: “Sosyal sorumluluk projemizde başlangıç noktasında esas aldığımız duygu kadını en iyi yine kadının anlamasıdır. Büyük bir emek ve heyecanla hazırlanan bu kutularda, kadınların birincil ihtiyaçlarının yanında kahve ve çikolatalarda ekledik. Çalışan kadınlarımız, deprem bölgesindeki kadınlara notları yazarken duygu dolu anlar yaşandı. Oradaki bir kadının mutluluğuna dokunacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Öztiryakiler’in tüm aile üyelerinin de katılımıyla hazırlanan bu yardım kolileri, Öztiryakiler’in güçlü kadınlarından destek tırı ile Hatay bölgesinde çadırkent’e ulaşacak. Bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde böylesine güzel bir çalışma içerisinde olarak, bu günümüzde yine beraberliğimizin gücünü yansıtabildiysek ne mutlu bize. Ülkemizin kadınları geçirdiği tüm zor zamanların üstesinden başarıyla gelmiş ve yine yakın zamanda yaralar sarılacak yüzlerimiz gülecektir. Ne de olsa ‘Bizi En İyi Biz Anlarız’.”