Öztürk Group, İzmir yatırımıyla üretim kapasitesini katladı

VEYSEL AĞDAR - EDİRNE

1974 yılında unculukla temelleri atılan, 1996’dan bu yana yem sektöründe faaliyet gösteren Öztürk Group, yatırımlarını artırarak büyümesini sürdürüyor. Öztürk Group Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, firmanın dünü, bugünü ve gelecek planlarını anlattı.

Edirne’nin Havsa ilçesinde bulunan fabrikalarında uzun yıllardır yem üretimi yaptıklarını belirten Öztürk, “Yaklaşık 29 yıldır yem sektöründeyiz. Burada aynı zamanda mısır ve arpa flake üretimi de gerçekleştiriyoruz. Yüksek verimli hayvanlar için özel yem karışımları hazırlıyoruz. Bu süreçte ürün kalitesini artırmaya, hammadde tedarikini istikrarlı hale getirmeye büyük önem verdik. Kaliteyi yükselttikçe satışlarımız arttı, kapasitemiz yetmedi ve defalarca kapasite artışına gittik” dedi.

2020’de 1,5 milyon dolarlık flake yatırımı

2020 yılında yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bir yatırımla mısır ve arpa flake üretimine başladıklarını kaydeden Öztürk, “Bugün yüksek verimli büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için özel yem üretiminde önemli bir seviyeye geldik. Ayrıca ithalat da yapıyoruz; hammaddeyi gemi ve vagonlarla yurtdışından getiriyoruz” diye konuştu.

İzmir fabrikasıyla kapasite yüzde 60 arttı

Artan lojistik maliyetleri ve pazarın daralan menzili nedeniyle İzmir’de yatırım kararı aldıklarını dile getiren Öztürk, “İzmir süt üretiminin en yoğun olduğu bölgelerden biri. İlk etapta kiralama modeliyle başladık, sonra tesisi satın aldık. Bu bizim için kendi merkezimizin dışında yaptığımız ilk büyük yatırım oldu. Üretim kısa sürede beklentilerimizin üzerinde talep gördü. Başlangıçta aylık 10 bin ton hedefle planladık ancak fiili üretim 6 bin 500 tonda kaldı. Şimdi yaptığımız kapasite artışıyla aylık 14–15 bin tona çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Edirne’deki mevcut tesislerinde aylık 21 bin ton üretim yaptıklarını, toplamda 190 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Öztürk, İzmir yatırımının devreye girmesiyle birlikte tonaj bazında geçen yıla göre %50–60 oranında artış yakaladıklarını söyledi.

Süt üreticisi para kazanmayınca yem satışı düşüyor

2024’te süt fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların yem tüketimini olumsuz etkilediğini dile getiren Öztürk, “Süt krizinden dolayı bazı üreticiler hayvanlarına verdikleri yem miktarını azalttı. Örneğin günlük 8 kilo yerine 6 kilo verildi. Bu tüm sektörü etkiledi. Ancak süt fiyatları toparlandığında aynı hayvan varlığıyla yem tüketimi yeniden artacaktır” dedi.

2026 hedefi: Yeni lokasyonlar

Şirketin 2026 hedeflerine de değinen Öztürk, “İzmir’de kapasite artışımız sürüyor. Bunun yanında yeni lokasyon arayışlarımız var. Konya gündemimizde, ayrıca İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerini de yakından takip ediyoruz. Ama stratejimizi adım adım, menzil ve pazar hesabına göre uyguluyoruz. Öncelik mevcut yatırımların verimini artırmak” diye konuştu.

Yatırımların finansmanı konusunda ise öz sermaye ve kredi dengesini koruduklarını vurgulayan Öztürk, “Büyüdükçe finansman ihtiyacı artıyor. Ama disiplinli satış, nakit akışı takibi ve vadeleri kontrol ederek sistemi sağlıklı şekilde yönetiyoruz. Bu dönemde ince hesap yapmak şart. Biz işi seviyoruz ve başında duruyoruz. Planlı ve disiplinli büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.