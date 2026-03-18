"Öztürk Makina, dev sektörün tedarikçisi oldu"

Firmanın kurucusu Ebubekir Öztürk, şirketin ilk olarak beyaz eşya sektörüne yan sanayi olarak kurulduğunu belirterek, yıllar içinde üretim kapasitesini ve müşteri portföyünü genişlettiklerini söyledi. Öztürk, “İş hayatına 1983 yılında Arçelik AŞ.’nin yan sanayisi olarak başladık. Ardından Türk Demirdöküm’e üretim yapmaya başladık. Daha sonra şirketleşerek Öztürk Makine Kalıp Parça İmalat Sanayi olarak değiştik” diye konuştu.

Şirketlerinin bugün Bolu Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nde 780 metrekare kapalı alanda üretim yaptığını ifade eden Ebubekir Öztürk, üretim tesislerinde saç metal kalıp, saç metal ürünler, kaynaklı ürünler ve CNC otomat ürünleri ürettiklerini belirterek, “ Şirket olarak saç metal kalıpçılığı yapıyoruz, aynı zamanda saç parça basıyoruz. Otomotiv sektörüne parça üretiyoruz. Ayrıca Mercedes otobüslerinin emniyet kemeri parçalarını yapıyoruz. Eskiden otobüslerde belden takılan tekli kemer vardı, şimdi çapraz kuşaklı sistem var ve onun parçalarını üretiyoruz. Ayrıca kombi üreticilerine de parça veriyoruz” diye konuştu.

İlk işimi aldığımda tornavidam bile yoktu

Sektöre giriş hikâyesinin ilginç bir tesadüf sonucu başladığını anlatan Öztürk, öğretmenlik yaparken sanayiye adım attığını belirtti. Öztürk, “Bu sektöre giriş hikâyemiz 1992 yılında Arçelik’te çalışan bir arkadaşımın beni fabrika müdürüyle tanıştırmasıyla başladı. O dönem Arçelik dışarıya iş yaptırmış ama memnun kalmamış. Tam o sırada fabrika müdürü ile tanıştık ve ilk işimizi aldık” dedi.

İlk siparişi aldığında ekipmanının dahi olmadığını anlatan Öztürk, “İlk işi aldığımda tornavidam bile yoktu. Ben öğretmendim. Hemen kardeşimin üzerine ‘Öztürk İmalat’ diye bir firma kurduk. Aldığımız siparişleri yapmaya başladık. Emekli olduktan sonra ben de firmaya aktif olarak dahil oldum. Ardından şirketimizi Öztürk Makine Kalıp Parça İmalat Sanayi adıyla limitet şirkete dönüştürdük. Şimdi iş kolumuzda kardeşim ve çalışma arkadaşlarımızla. Sipariş aldığımız Türkiye’nin her noktasına iş yapıyoruz ” dedi.

Mevcut ekonomik koşulların her sektörü olduğu gibi kendilerinin üretimine olumsuz etkilediğini ifade eden Öztürk, firmalarının şu anda yarı kapasiteyle çalıştığını söyleyerek “Piyasa koşullarından dolayı şu anda yaklaşık yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz. Son dönemde sanayide genel bir durgunluk yaşanıyor” dedi.

KOSGEB projesi üç kez geri döndü

Öztürk, üretimde verimliliği artırmak amacıyla hazırladıkları yatırım projesinin ise çeşitli nedenlerle hayata geçirilemediğini belirterek “2024 yılında KOSGEB’e bir proje sunduk. Üç kez geri döndü. Geçen yıl şubat ayında ‘tamam’ dediler ama bu kez de Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle zor bir dönemden geçtik. İlk ay ciddi zarar ettik. Son üç ayda piyasalarda biraz toparlanma oldu, firmalar yeniden çalışmaya başladı. Ama bölgemizde yaşanan gelişmelerden dolayı yarın ne olacağını kestirmek zor” diye konuştu.

Hurdayı azaltacak projeyi hayata geçiremedik

Üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı hedefleyen bir yeşil dönüşüm projesinin de destek alamadığı için hayata geçirilemediğini anlatan Öztürk, bu nedenle ciddi miktarda malzemenin hurdaya gittiğini dile getirdi.

“Tesisimizde kullandığımız malzemenin yaklaşık yüzde 11’i hurdaya gidiyor. Eğer planladığımız ekipmanı alabilseydik bu oranı ciddi şekilde düşürecektik. Yeşil destek kapsamında hazırladığımız proje bu nedenle önemliydi” dedi. Projenin destek sürecinin uzaması ve yatırım için verilen sürenin kısa olması nedeniyle projeden vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirten Öztürk, “Bize 12 haftalık bir süreç gerekiyordu ancak verilen süre daha kısaydı. Bu şartlarda projeyi gerçekleştiremeyeceğimizi görünce vazgeçtik” ifadelerini kullandı.