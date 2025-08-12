Özyeşilyurt 48 ülkeye tarım makinesi ihraç ediyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

1969 yılında römork imalatıyla üretim hayatına başlayan Konya merkezli Özyeşilyurt, bugün yem karma makineleri, katı gübre dağıtma römorkları, sıvı gübre serpme tankları, taşıma römorkları, merdaneler, su tankerleri ve çiftlik ekipmanları ile geniş bir ürün yelpazesi sunarak, sektörün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Firma üretim kapasitesi ve ihracat performansıyla da dikkat çekiyor.

Özyeşilyurt Tarım Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Ekonomi Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde, 40 kişilik profesyonel bir ekiple 7 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını belirterek, “Üretimimizin yüzde 80’inini yurt dışına gönderiyoruz. Uzak Doğu’dan Balkanlara, Afrika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapıyoruz. İç piyasanın ise yüzde 50'sine hakimiz. Ürünlerimizin tamamı kendi çiftliğimizde test edilerek sahaya çıkıyor” dedi.

"Tüm organik atıklar gübreye dönüşüyor"

Özellikle kompost karıştırma makineleriyle, organik gübre üretimine ve sıfır atık projelerine katkı sunduklarını belirten Koç, “Bu makineler sayesinde hem gübre daha hızlı fermante oluyor hem de Pazar atıkları, dal parçaları gibi tüm organik atıklar gübreye dönüşüyor. Konya Selçuklu ve Diyarbakır belediyeleri bu makineleri aktif olarak kullanıyor. Ayrıca katı gübre dağıtma römorkunu ise Türkiye’de yapan tek firmayız. 3 tondan 20 tona kadar her türlü arazi şartlarına uygun, bağ-bahçe, sera ve ağaç altında kullanıma uygun gübre dağıtım makinelerinin üretimini yapıyoruz” dedi.

Türkiye’de sadece kendilerinin ürettiği silaj ve dane mısır sosisleme makineleriyle dikkat çektiklerini dile getiren Koç, “Bu makinelerle hem alandan tasarruf sağlıyoruz hem de ürün kaybını minimize ederek maliyetleri düşürüyorum. Yem karma makinelerinde ise 2 ila 50 metreküp kapasiteli, hem çekilir hem de sabit, elektrikli, dikey makinelerin üretimini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Depolama ve kullanımda verim artıyor"

Üretilen sıvı gübre serpme tankları, separatör sistemleri ve karıştırıcı pompalarla da hayvansal atıkların değerlendirilmesine katkı sunduklarını söyleyen Hüseyin Koç, “Separatörle gübrenin sıvı ve katı kısmını ayırıyor, yoğunluğa göre yüzde 70’e kadar kurutup kullanıma hazır hale getiriyoruz. Böylece çiftçi için depolama ve kullanım çok daha verimli hale geliyor” şeklinde konuştu.

Firmanın 2 yıldır da tavuk gübresi kurutma tesisi ile ilgili yoğun bir çalışmasının olduğunu söyleyen Hüseyin Koç, bu sistemi halihazırda iki fabrikaya kurduklarını da sözlerine ekledi.