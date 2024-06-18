Pagasus’tan SPK’ya borçlanma aracı ihracı başvurusu

Pegasus, yeni yurt dışı borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Pegasus'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 750 milyon dolar tutara kadar borçlanma araçlarının yurt dışında satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda SPK'ya ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verildi ve ihraç belgesi onayı için başvuru 14.06.2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç belgesini onaylamasına bağlı olarak, ihraç tarihindeki piyasa koşulları göz önünde bulundurularak ihraca ilişkin nihai karar verilecek.