PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'nin ilk PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri’ne ev sahipliği yapan fuar kapsamında geri dönüşüm, ham madde ve teknoloji firmaları, en yeni ürün ve hizmetlerini sektör profesyonellerinin beğenisine sunarken, plastik atıkların geri kazanımı ve yeniden değerlendirilmesine yönelik çözümler ele alındı. Yarışmada finale kalan tüm yarışmacıları kutlayan PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu; her ürün ve projenin, Türkiye plastik geri dönüşüm endüstrisinin son on yıldır sektöre yaptığı yatırımların açık bir sonucu olduğunu vurguladı. Eroğlu, “Ödüllerin ilk yılı olmasına rağmen, finalistlerimizin çeşitliliği, plastiklerin döngüsel ve sürdürülebilir kullanımı konusunda Türkiye plastik endüstrisi olarak kaydettiğimiz kayda değer ilerlemenin bir kanıtıdır.” dedi.

Yeşil dönüşümün en önemli unsurlarından olan Plastik Geri Dönüşüm Sektörünün, yerli yabancı önemli firmaları 2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Hammaddeleri Fuarı’nda bir araya geldi. Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) ve TÜYAP iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm Fuarı, aynı zamanda Türkiye’nin ilk PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri’ne de ev sahipliği yaptı. Ödüller 7 farklı kategoride sahiplerini buldu. Fuar kapsamında geri dönüşüm, ham madde ve teknoloji firmaları, en yeni ürün ve hizmetlerini sektör profesyonellerinin beğenisine sunarken, plastik atıkların geri kazanımı ve yeniden değerlendirilmesine yönelik çözümler ele alındı. Türkiye'nin yeşil dönüşümdeki ilerleyişine önemli bir ivme kazandırmayı hedefleyen fuar kapsamında, plastik atıkların toplanması, ayrıştırılması, yıkanması ve temizlenmesi, öğütülmesi, eritilmesi ve ekstrüzyonu, yeniden işlenmesi ve üretimi ve inovasyon aşamalarına yönelik ürün ve hizmetler sergilendi.

RePlast Eurasia Fuarı sektör temsilcileri, kamu yetkilileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşirken, 2024 PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri jürisinde; TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclis Başkanı Ali Kantur, TOBB MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban, Benli Recycling Group Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli, Disan Hidrolik Makina Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Can, EuPC Genel Müdürü Bernard Merkx, PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Burkasan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, İnan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mercan ve Tanrıkulu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Tanrıkulu yer aldı.

Plastik endüstrisinde on yıllık ilerleme

Finale kalan tüm yarışmacıları kutlayan PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye'deki tüm plastik değer zincirinden marka sahipleri, ürün ve ambalaj tasarımcıları, ham madde üreticileri, makine ve ekipman üreticilerinin finalistler arasında yer aldığını belirtti. Her ürün ve projenin, Türkiye geri dönüşüm endüstrisinin son on yıldır sektöre yaptığı yatırımların açık bir sonucu olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Yeni mevzuatlar oluştururken bunu unutmamalıyız. Ayrıca ödüllerin ilk senesi olmasına rağmen finalistlerimizin çeşitliliği, plastiklerin döngüsel ve sürdürülebilir kullanımı konusunda Türkiye plastik endüstrisi olarak kaydettiğimiz kayda değer ilerlemenin bir kanıtıdır.” dedi.

Jüri sözcüsü Ömer Benli ise ödül töreninde yaptığı konuşmada “Kıymetli jüri üyesi arkadaşlarımla her biri birbirinden kıymetli projeleri değerlendirirken zorlandık ama temel maksadımız Türkiye’de plastik atıklardan geri dönüştürülmüş ham maddelerin, ürünlerde daha fazla kullanılmasını özendirmek ve başarılı uygulamaları ödüllendirmekti. Tüm başvuran katılımcılara döngüsel ekonomiye katkıları için teşekkür ediyorum. Ödül alan firmalarımızı da öncü oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Ödüller ilham kaynağı oldu

Plastik geri dönüşümü alanında ham madde ve teknoloji üretenlerin yanında, geri dönüştürülmüş ham maddeden yapılan ürünlerin de ödüllendirildiği bir platform olan 2024 PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri; geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı, ürün tasarımı ve üretim alanında güncel gelişmelere dair de fikir verirken, geniş kitlelere de ilham kaynağı oldu.

Yavuz Eroğlu, PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri'nin plastiklerin döngüsel kullanımında yenilikçiliğin ödüllendirilmesi bakımından ulusal bir standart haline geleceği, ödüllerin, sektör oyuncularını geri dönüştürülmüş plastiklerin kullanımını daha da arttırmaya ve geri dönüşüm hedeflerine ulaşılmasını motive edeceğini belirtti. Ödüle aday gösterilenlerin karşılaması gereken bir dizi kriter arasında; ürünlerin ve yeniliklerin Türkiye’de tasarlanmış, geliştirilmiş veya üretilmiş olması, ürünlerin en yüksek oranda geri dönüştürülmüş içeriğe sahip olması ve tüm başvuruların sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ile sıfır atık politikasını teşvik etmesi yer aldı. Ödüllerin sektör oyuncularını geri dönüştürülmüş plastik kullanımını daha da arttırmaya ve geri dönüşüm hedeflerine ulaşılmasını hızlandırmaya motive etmek için önemli bir misyon üstleneceği belirtildi.

2024 PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri 7 farklı kategoride sahiplerini buldu;

• Plastik Paketleme ve Ambalaj Malzemeleri

1. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. - Burkasan Plastik Atık Yönetimi ve Çevre Danş. Hizm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2. Nestle Waters ( Erikli) Türkiye

3. Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

• Otomotiv, Elektrikli veya Elektronik Ürün

1. Burpol Polimer Plastik San. Tic. A.Ş. 2. Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.

• Ev, Mutfak Gereçleri ve Eğlence

1. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. - Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş. - Certiloop Yeşil Dönüşüm Sertifikasyon Hizmetleri A.Ş. 2. MTM Plastik Geri Dönüşüm San ve Tic. Ltd. Şti.

• Altyapı ve İnşaat Malzemeleri

1. Metroplast Ambalaj Teks. San. ve Tic. A.Ş. 2. Gurbetçiler Plastik San. ve Tic. A.Ş.

• İnovasyon ve Teknoloji: Ürün Teknolojisi

1. Plastic Biolive Biyolojik ve Kimyasal Teknolojiler Sanayi ve Tic. Anonim Şirketi

2. Plastic Move 3. Selçuk Üniversitesi

• İnovatif Geri Dönüşüm Makineleri

1. Altech Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2. Balyemez Ar-Ge Makine Kimya ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş.

• Plastik Geri Dönüşüm Elçisi

1. Ali Kantur