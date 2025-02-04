PAGEV Başkanı Eroğlu'ndan İstanbul İtfaiyesi'nin 'isimsiz kahramanlarına' teşekkür ziyareti

Pilsan’ın Kırklareli Lüleburgaz’daki fabrikasında Ocak ayı başında meydana gelen yangın, bölge itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul İtfaiyesi’nin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pilsan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzcan Çetinalp, en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti. Fabrikalarının sigortalı olduğunu ve yangının izlerini kısa sürede sileceklerini ifade eden Çetinalp, yaşanan bu zorlu süreci hızla atlatabilecek güçlü bir yapıya sahip olduklarını vurguladı. Çetinalp ayrıca, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile desteklerini esirgemeyen Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu’na teşekkür etti.

'İsimsiz kahramanlar'

Yangının kontrol altına alınmasında kritik rol oynayan İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’a teşekkürlerini sunmak amacıyla İstanbul İtfaiyesi’ni ziyaret eden PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, itfaiyenin etkin müdahalesinin hem can kaybını önlediğini hem de maddi zararı en aza indirdiğini belirtti. Eroğlu, İstanbul İtfaiyesi’nin sahip olduğu donanım ve uzman ekibiyle dünya standartlarında bir seviyede olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’nin en kaliteli itfaiye araçlarına, en uzman ekiplerine ve en gelişmiş ekipmanlarına sahip olan İstanbul İtfaiyesi, New York ile yarışabilecek profesyonelliğe sahip. Eğitimli ve donanımlı personelin dron teknolojisiyle yangının çıkış noktasını tespit ederek müdahale etmesi, rastgele su sıkmaktan çok daha etkili sonuçlar doğurdu. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak başta olmak üzere “İsimsiz Kahramanlar” olarak da tanımlayabileceğimiz tüm itfaiyecilerimizi canı yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Eroğlu ayrıca, yangın ve sigorta konularının plastik sektörü için büyük önem taşıdığını belirterek, Pilsan’ın bu konuda aldığı önlemler ve sigorta süreçlerindeki titizliği sayesinde önemli kayıpların önüne geçildiğini ifade etti. Eroğlu, sektördeki firmaların bu tür risklere karşı daha tedbirli olması gerektiğinin de altını çizdi.