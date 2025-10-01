Pakform Ambalaj, küresel oyuncu olma yolunda

Bolu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Pakform Ambalaj AŞ’nin modern teknoloji ile donatılı tesislerinde yaklaşık 100 dolayında çalışanı ile üretimini yaptığı normal gıda ambalajı yanında çoklu kullanım paket servis ambalajlarını ABD’den Avrupa’ya birçok ülkeye ihraç ettiğini anlatan Genel Müdür Gölcük, “ Pakform Ambalaj, gıda sektörüne yönelik, kalıp içi etiketleme yöntemi ile, enjeksiyon ambalajlar üretme ve alanında en iyisi olma hedefiyle yoluna devam ediyor” dedi.

Pakform Ambalaj AŞ’nin yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösterdiği sektörde teknolojiyi yakından takip eden yapısı, kaliteli üretim hedefi ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibi ile kendisini sürekli yenilediğini anlatan Gölcük, şunları söyledi:

Ayda 250 ton hammadde işleyebilir duruma geldi.

“Markalaşma, verimli olma, en iyisini üretme, toplam kalite yönetimini benimseme ve başarının ufak detaylarda gizli olduğunu bilerek çalışmamızın sonucu olarak geçmişte yıllık 50 ton hammadde işlerken buğun ayda 250 ton işleyebilir duruma geldik. Özellikle gıda işletmelerine yönelik ambalaj malzemesi üretmekteyiz kalıp içi teknoloji kullanarak ürünün nihai tüketiciye etiketli biçimde ulaşmasını temin ediyoruz. Üretimin her aşamasında hijyen kurallarına riayet ederek üretiyoruz. Çalışanlarımızın eğitime verdiğimiz önem sebebiyle de fire oranlarımız çok düşük. Kurulduğumuzdan buyana çalıştığımız müşterilerden bizi bırakan olmaması da bize büyük bir moral ve güç kaynağı olmakta”

Pakform Ambalaj AŞ’nin dört yıldan buyana uluslararası pazara açıldığını belirten Gölcük, “Son 4 yıldan beri ihracat gerçekleştirmekteyiz bugün itibarıyla yüzde 60 ihracata çalışıyoruz. ABD’den Senegal’e ve birçok Avrupa ülkesine satış yapıyoruz” diye konuştu. Normal gıda ambalajı yanında çoklu kullanım paket servis ambalaj üretmeye başladıklarını anlatan Gölcük, iş kollarında asıl çıkışı pandemi döneminde yaşadıklarını belirterek “Bu pandemi ile öne çıkan bir iş oldu. O dönem çok telaşlandık ancak tam aksine paket servislerin artması restoran servislerin evlere artması paket servislerinin artması ambalaj sektörünü çok olumlu etkiledi” dedi.

Firmaların özel ürünlerine özel ambalaj üretecek

Şirketlerinin ilkelerinden taviz vermeden gelecek yıllarda da büyümesini istikrarlı bir biçimde sürdüreceğini anlatan Gölcük, “ İş kolumuzda öncelikli hedefimiz pazardaki saygınlığımızı devam ettirmek. Fabrikamız gıda güvenliği ve kalite yönetimi belgelendirme sistemlerine sahip olarak faaliyetini sürdürmektedir. Gelecek beş yıl içinde spesifik kalıplara yönelmeyi ve firmaların özel ürünlerine yönelik ambalaj üretmeyi planlıyoruz. Birkaç firmamız ile bu çalışmayı yaptık. Bundan sonra bu sayının artmasını hedefliyoruz. Bu yöntemde firma pazarlama da mesafe almış oluyor” diye konuştu.

Sektörlerinde yatırımların bundan sonrada devam edeceğini belirten Genel Müdür Emin Gölcük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Şirketimiz 18 yıldır bulunduğu sektörde sürekli yatırımlarla kendisini geliştirdi. Yaklaşık 100 dolayında istihdamımız var. Bizi sektörde farklı kılan şirketimizde çalışan arkadaşlarımızın başta hijyen olmak üzere eğitimlerine çok önem veriyoruz. Yangın, deprem, ilk yardım gibi eğitimleri sürekli uyguluyoruz. Bir özelliğimiz de ilgili kurumlara yazarak kendimizi sürekli denetlettiriyoruz böylece olası noksanlıklarımızım zamanında tespit ederek bir hataya sebebiyet vermeyi önlüyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye’de üretilmeyen bir ürünün üretilmesi. Ülkesini memleketini seven bir kişi, bir firma olarak Türkiye’nin üretmesi gerektiğine inanıyorum. Son yıllarda tüm dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ders çıkartmamız gerektiğine inanıyorum. Hepimiz elimizi taşın altına koyduğumuz, daha çok çalışıp daha çok ürettiğimiz takdirde başarılı olacağımıza inanıyorum.”

Gölcük, deneyimlerini gençlere aktarıyor

Bu arada davet edildikçe Üniversitelerde uzmanlaşma, verimlilik, insan ilişkileri gibi konularda öğrencilerle bir araya geldiğini belirten Gölcük, “

Geçmişten günümüze ve geleceğe ışık tutmaya belki de oradaki gençlerin bazılarının kafalarında cevap aradıkları hususlara ışık olmaya çalışıyoruz. Bu hepimizin görevi. Çünkü bu gençler bizim geleceğimiz. Hiç şüphesiz önlerinde fazlasıyla örnekler var. Bu vesileyle de ben kendi alanımda bir yönetici gözüyle konular ele alp izah etmekteyim. Tabi karşınızda bir anda 200- 300 talebe gördüğünüz zaman çok heyecanlanıyorsunuz. Çok da umutlanıyorsunuz. Umutlanmamız içinde fazlasıyla örnekler var. Çünkü her ne kadar yapay zeka işte gelişim, dijitalleşme buna ait negatif örnekler verilse bile şunu sahada çok net görüyorsunuz başarmak, yapmak isteyen ve gerçekten yapan gençler talebelerle çok ciddi anlamda karşılaşıyoruz”.