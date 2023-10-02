Pakun 50'nci yılını kutladı

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

1973 yılında Samsun Bafra'da temelleri atılan, Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer alan Pakun, 50. yılını geride bıraktı. Șirket, 50'nci yılını Sheraton Grand Samsun Hotel’de düzenlenen bir balo ile kutladı. Durgun Ailesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Samsun Büyükșehir Belediye Bașkan Vekili Nihat Soğuk, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Sinop İl Özel idare Müdürü Yahya Cingil, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Çorlu Belediye Başkan Vekili Mert Yılmaz, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, MHP Bafra İlçe Başkanı Emin Usta, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Pakun'un üst düzey yöneticileri ile çalışanları, iş dünyasının önemli isimleri ve basın mensupları katıldı.

Pakun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, geride bıraktıkları yarım asırda Bafra'dan çıkan küresel bir şirkete dönüştüklerini kaydetti. Durgun, Pakun'un başarısının oluşturdukları yürekli ve çalışkan takımın eseri olduğunu belirtti. Durgun, “Geçen yarım asırlık sürede bu umuda sarıldım ve yılmadan çalışarak hayallerimi büyüttüm. Bu uzun serüvendeki yol arkadaşlarım, merhum eşim, daha küçük yasta işlerine sarılan 3 oğlum ve elbette ki çalışanlarım oldu. Böyle yürekli ve çalışkan bir aileye sahip olmanın ne büyük bir şans olduğunu bugün bir kez daha görmekteyim. Bugünlere gelmemiz birlikte oluşturduğumuz bu takımın eseridir. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.

“Unlarımızı 4 kıtada 50'den fazla ülkeyle buluşturuyoruz”

Pakun'un 50 yılda geldiği noktayı özetleyen Pakun yönetim Kurulu Üyesi Turgay Durgun, “50 yıl önce Samsun Bafra'da başlayan ticari hayatımızı gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetlerimizle önemli bir seviyeye taşıdık. Ardından 2017'de Tekirdağ Çorlu'daki 2'nci üretim tesisimizi bünyemize kattık. 2023 yılında ise, yine Tekirdağ Çorlu'da temellerini attığımız 3'üncü fabrika yatırımımızla, hız kesmeden büyüyoruz. Başarımız, Avrupa Kalite ve Lezzet Ödülüyle taçlandırdığımız geniş ürün yelpazemizle devam ediyor. Dünya kalite standartlarında ürettiğimiz unumuzu, 4 kıtada 50'den fazla ülkeyle buluşturarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Günlük buğday kırma kapasitemizi 2600 tona çıkaracağız”

Pakun'un yatırımları hakkında bilgi veren Pakun CEO'SU Ertan Özgen ise, "Tekirdağ Çorlu ve Samsun Bafra'daki üretim tesislerimize ek olarak, yeni teknolojilerle donatılmış üçüncü fabrikamızı da, yılsonunda Çorlu'da faaliyete geçireceğiz. Böylelikle 3 tesisimizde toplam günlük buğday kırma kapasitemizi 2600 tona çıkaracağız. Ayrıca Venezuela'da hayata geçirdiğimiz yeni projemizle 700 tonluk üretim tesisimizi de bu başarılarımıza ilave edeceğiz. Böylelikle Türkiye ve dünya gıda sektöründeki öncü ve yenilikçi pozisyonumuzu güçlendirerek sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu dönemde, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir felsefemiz ışığında, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı da hayata geçirdik.

Manisa Demirci ile Ankara Kalecik'te hizmete geçireceğimiz, toplam 8 megawattlık Güneş Enerji Santralimiz ile Bafra ve Çorlu' da bulunan 2 fabrikamızın elektrik ihtiyacını, kendi ürettiğimiz yeşil enerjiden karşılayacağız. Ayrıca projesi tamamlanmış olan 10 megawattlık yeni GES projemizi de ivedilikle devreye alacağız” şeklinde konuştu.