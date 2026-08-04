Palantir'in güçlü bilançosu piyasaya olumlu yansıyor

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Deniz GÜLDAĞ

Palantir, yıl geneli gelir beklentisini en az 8,15 milyar dolar olarak güncellerken, ABD içi gelirlerinin ise 3,4 milyar dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı. Her iki tahmin de analistlerin beklentilerinin üzerine çıktı.

Şirketin ikinci çeyrek performansı da beklentileri geride bıraktı. ABD satışları yıllık bazda yüzde 23 artarak 1,57 milyar dolara yükselirken, net kâr 1,06 milyar dolar olarak kaydedildi.

CEO Alex Karp, Palantir'in "yapay zeka egemenliği" (AI sovereignty) eğiliminden önemli ölçüde faydalandığını belirtti. Karp, ülkelerin ve şirketlerin verilerini yabancı hükümetler ya da diğer dış aktörlerin müdahalesinden korumak istemelerinin talebi artırdığını ifade etti.

Hissedarlara gönderdiği mektupta, " 'Yapay zeka egemenliği' devrimi artık tüm hızıyla ilerliyor. Ortaklarımızın talebi çok net; verileri üzerinde kontrol sahibi olmak istiyorlar." ifadelerini kullanan Karp, veri egemenliğinin şirketlerin teknoloji yatırımlarında öncelikli hale geldiğini vurguladı.

Güçlü finansal sonuçlar ve yukarı yönlü revize edilen beklentiler, yatırımcıların da ilgisini artırdı. Palantir hisseleri, bilançonun açıklanmasının ardından seans sonrası işlemlerde yüzde 12'den fazla yükseldi.

Şirket hisseleri, yılın başından bilanço açıklamasına kadar geçen dönemde ise yaklaşık yüzde 25 değer kaybetmişti. Bu düşüşte, OpenAI ve Anthropic gibi büyük yapay zeka geliştiricilerinin Palantir'in iş modelini tehdit edebileceğine yönelik yatırımcı endişeleri etkili olmuştu.