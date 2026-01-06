Palmira Agro’da üst düzey atama

Sürdürülebilir tarımsal üretime katkı odağıyla bitki beslemede niş çözümler sunan Palmira Agro, kurumsal gelişim ve büyüme hedeflerini desteklemek üzere üst yönetim kadrosunda yeni bir atama gerçekleştirdi. Ocak 2026 itibarıyla Palmira Agro’nun Genel Müdürü Koray Fedar oldu.

Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyük hibrit mikro granül gübre fabrikasını Çankırı’da açarak önemli bir adım atan Palmira Agro; verimlilik, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı odağıyla faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Yeni dönemde Palmira Agro, Koray Fedar liderliğinde bitki besleme çözümlerinde katma değer yaratmayı sürdürürken, pazar ihtiyaçlarına paralel olarak çeşitlendirdiği ürün gamıyla yarattığı değeri hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında ileri taşıyacak.

Koray Fedar kimdir?

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Koray Fedar, yüksek lisans eğitimini İşletme alanında tamamladı. Kariyeri boyunca ürün geliştirme, bayi yönetimi, satış ve pazarlama alanlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Fedar, Ağustos 2025’ten bu yana Palmira Agro’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Ocak 2026 itibarıyla Genel Müdürlük görevini üstlenen Koray Fedar, Palmira Agro’nun kurumsal hedeflerine katkı sağlayarak şirketin üretim gücünü ve marka değerini daha ileriye taşıması hedefleniyor.

Palmira Agro hakkında

Alarko Tarım Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Palmira Agro, sürdürülebilir tarımsal üretime katkı odağıyla bitki beslemede niş çözümler sunmaktadır. 2025 yılında Çankırı Yakınkent’te Türkiye’nin ilk hibrit üretim teknolojisine sahip mikro granül gübre fabrikasını hayata geçiren Palmira Agro, çiftçilere girdi maliyetlerinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Palmira Agro, Türkiye’de Mugavero ve SNF şirketlerinin yetkili distribütörü olmasının yanı sıra; EuroChem Aqualis ve Albit markalı bitki besleme ürünlerini de Türkiye’deki üreticilerle buluşturmaktadır.