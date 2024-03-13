Panasonic Electric Works Türkiye’de üst düzey atama

Panasonic Electric Works Türkiye’nin üst düzey yönetiminde atama gerçekleştirildi. Şirketin Global Pazarlama Genel Müdürlüğü görevine Tevfik Çağatay Seçilmiş getirildi. Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan ve Birleşik Krallık’taki Cardiff Metropolitan University’de MBA eğitimini tamamlayan Tevfik Seçilmiş, farklı alanlarda faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin pazarlama departmanlarında görev aldı. Şubat 2024 tarihinden itibaren Panasonic Electric Works Türkiye’de Global Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür görevini üstlenen Tevfik Seçilmiş, global pazarlama ve satış alanlarındaki tecrübeleri ile tanınıyor.



Verilen bilgiye göre, kariyerine 2008 yılında Adidas Türkiye’de başlayan Seçilmiş, 2011-2018 yılları arasında sırasıyla GE Healthcare ve Sabre şirketlerinde pazarlama alanında farklı ülkelerden sorumlu bölge yöneticisi pozisyonlarında çalıştı. Seçilmiş, Panasonic Electric Works Türkiye’ye katılmadan önce, 2019-2024 yılları arasında dünyanın önde gelen endüstriyel tekstil malzemeleri üreticilerinden Coats PLC’de Global Pazarlama Başkanı görevini yürütüyordu.