Panda Alüminyum karbon salımını 2030’a kadar yüzde 50 azaltma, 2025’te sıfırlama hedefi koydu

ANKARA (EKONOMİ)

Panda Alüminyum, sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında karbon salımını 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltma, 2050'te ise sıfırlama hedefi açıkladı.

Şirketten verilen bilgide, Panda Grubu bünyesinde 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Panda Alüminyum’un düşük karbon ayak izine sahip üretim yaklaşımıyla alüminyum sektöründe sürdürülebilir dönüşümde öncü olmak istediği vurgulandı.

AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ile birlikte düşük karbonlu üretimin küresel rekabetin belirleyici unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayan Panda Alüminyum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Seherli nihai hedeflerinin sıfır karbon olduğunu kaydetti.

Ankara Kahramankazan’daki tesislerinde ambalajdan otomotive uzanan geniş bir yelpazede, Avrupa’nın önde gelen yassı alüminyum üreticilerinden biri olan şirket, düşük karbonlu üretimle rekabet avantajı sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

Panda Alüminyum’un bu doğrultuda kendi sahalarında faaliyet gösteren 27 MW kurulu güçteki güneş enerjisi santralleriyle (GES), tesisteki elektrik tüketiminin 1,8 katı üretim yapıyor.

Şirketin iştiraklerinden Panab Enerji bünyesinde de 45,7 MWe kurulu güçte metan gazına dayalı elektrik santralleriyle, toplamda 520 bin ton karbon emisyonu azaltımı sağladığı belirtildi.

Karbon salımı 2030’a kadar yüzde 50 azaltılacak

Panda Alüminyum’un 2030 vizyonunun merkezinde karbonsuzlaşma, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir büyüme yer aldığını belirten Hüseyin Seherli yaptığı değerlendirmede, “Karbon emisyonlarımızı yüzde 50 oranında azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır karbon hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Operasyonel verimlilik, enerji yönetimi ve ileri üretim teknolojileri alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. ‘Daha az tüketerek üretmek’ anlayışıyla hareket ediyor; çevreye, insana ve iş ortaklarımıza uzun vadeli değer yaratmayı önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımın, küresel pazarlarda giderek sıkılaşan düzenlemeler karşısında şirketimizi tercih edilen bir iş ortağı haline getireceğine inanıyoruz” görüşünü vurguladı.

“Karbon yönetimini kalıcı bir sanayi standardı olarak görüyoruz”

Panda Alüminyum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Seherli, konuyla ilgili değerlendirmesinde, sürdürülebilirliği öne alan bir yaklaşım içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, atıktan enerji üretimi ve geri dönüştürülebilir üretim modelleri, üretim anlayışımızın temelini oluşturuyor. Elektriğini kendi üreten ve tükettiğinin üzerinde enerji üretebilen bir sanayi yapısı kurduk. Karbon yönetimini geçici bir gündem maddesi olarak değil, kalıcı bir sanayi standardı olarak ele alıyoruz. Avrupa’da uygulanacak karbon vergilendirme mekanizmaları, firmaların bu alandaki hazırlık seviyesini net biçimde ortaya koyacak. Biz de uzun süredir attığımız adımlar sayesinde bu sürece güçlü bir şekilde hazır olduğumuza inanıyoruz.”