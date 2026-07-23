Panda Alüminyum'un 300 milyon liralık folyo ve separatör yatırımı devreye giriyor

Panda Alüminyum, üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımları kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık yatırımla yeni folyo hadde ve separatör üretim hatlarını devreye alıyor.

Panda Alüminyum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Seherli, yeni yatırımları sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedefleriyle birlikte ele aldıklarını belirterek, "Hayata geçirilen son teknoloji üretim ekipmanlarının devreye alınmasıyla kaynakların daha etkin kullanılması ve operasyonel verimliliğin geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Kapasite artışının Panda Alüminyum'un müşterilerine sunduğu hizmet seviyesinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Seherli, "Üretimin önemli bölümünü uluslararası pazarlara sunuyoruz. Yeni kapasite yatırımıyla ihracat pazarındaki büyümemizi ve rekabet gücünü desteklemeyi öngörüyoruz. Bu durum sadece müşteri taleplerine yanıt vermeyecek, yeni pazarlara büyüme fırsatlarının da büyümesini katkı sağlayacak" diye konuştu.