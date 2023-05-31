Panelsan, Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlamaya hazırlanıyor

Panelsan’ın enerji verimliliğinden karbon ayak izinin azaltılmasına, su yönetiminden kadın istihdamına kadar birçok alanda atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Panelsan Satış Müdürü Cüneyt Boydaş, sektörde çıtayı bir kez daha yükselttiklerini söyledi.

Rapor ile birlikte sürdürülebilirlik taahhütlerini ve performanslarını tüm paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını belirten Boydaş, “Sürdürülebilirlik Raporumuz, Panelsan'ın çevreye, topluma ve tüm paydaşlarımıza olan sorumluluğunun bir göstergesi. Sürdürülebilirlik, iş modellerimizin ve kurumsal stratejimizin merkezinde yer alıyor. Çalışmamız, Panelsan'ın çevre koruma çabalarını, enerji verimliliğini, atık yönetimini, sürdürülebilir iş süreçlerini ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini yansıtıyor ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu detaylı bir şekilde aktarıyor” ifadelerini kullandı.

Atıkların kaynağında azaltılması, ayrıştırılması, geri kazanılması ve bertarafı operasyonlarını Sıfır Atık Belgesi kapsamında yürüttüklerini belirten Cüneyt Boydaş, “Panelsan, enerji kaynaklarının verimli kullanımına teşvik eden süreçler doğrultusunda Enerji Politikasını oluşturdu ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini aldı” dedi.

Entegre Yönetim Sistemi oluşturuldu

Boydaş, ürün ve hizmet sunumlarının her aşamasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini temel standartlar olarak ele alarak yürüttükleri faaliyetleri tek çatı altında toplayarak, Entegre Yönetim Sistemini oluşturduklarını anlattı.

Sera gazı emisyonlarının hesaplanması, uzaklaştırılması ve raporlanması için ISO 14064 Standardına uygun olarak kurumsal karbon ayak izini hesapladıkları bilgisini veren Boydaş, “2023 yılının ilk üç aylık verilerine göre kullandığımız enerjinin yüzde 30,4'ünü kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladık” dedi.

Fabrika çatısında enerji ihtiyaçlarının önemli kısmını karşıladıkları 1,2 MW kapasiteli çatı GES panelleri bulunduğunu dile getiren Cüneyt Boydaş, buna ek olarak 0,5 MW’lik ek kurulum için yatırım hedefini belirlediklerini aktardı.

Yeşil bina sertifika çalışması sürüyor

Yağmur suyu toplama sistemi projesinde ise 180 ton olan kapasiteyi 215 tona çıkararak tükettikleri suyu karşılayacak projelerinden bahseden Boydaş, “Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) ile sera gazı emisyonu azaltım hedeflerimizi belirleyerek, yatırımlarımızı karbon net sıfıra ulaşmak üzere planlıyoruz. 2030 ve 2050 taahhütlerimiz için her yıla bir hedef belirledik. Enerjiyi etkin kullanmak adına 2023 yılında enerji etüdümüzü yaparak verimlilik artırıcı projelere tüm hızıyla devam edeceğiz. Ürünlerimizin çevresel performanslarını şeffaf bir biçimde gösterecek olan EPD Belgelendirme çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

İnşaatına başlanan yeni fabrika binası için LEED yeşil bina sertifikalandırma çalışmalarının da devam ettiğini belirten Boydaş, kadın çalışan oranının artırılması yönünde politikalar uyguladıklarını kaydetti. EBRD ve TSKB'nin 1,5 milyon Euro finansman desteği ile sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık eksenindeki fırsat eşitliği çalışmalarını desteklediği bilgisini veren Cüneyt Boydaş, “Gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam, temiz bir çevre bırakmak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Kazakistan’da fabrika kurmaya hazırlanıyor

Panelsan, üretim kapasitesini arttırmak üzere biri Kazakistan’da biri ise mevcut üretim tesisine ilave kurulacak iki ayrı fabrika yatırımı üzerinde çalışıyor.

Bu yatırımlarla sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında portföylerinin coğrafi çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Boydaş, “Başarıyı sadece mali hedeflere odaklanarak değil, aynı zamanda şirketin değer yaratma ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini koruyarak elde ediyoruz ve sektördeki güçlü konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. Güven, Panelsan'ın faaliyetlerinin merkezinde yer alan en önemli değerdir. Yıllar içinde kazandığımız deneyim, sektöre olan hakimiyetimiz ve ürünlerimizin kalite standartlarında öne çıkması, müşterilerimize sağladığımız güvenden kaynaklanmaktadır” dedi.

Panelsan’ın tescilli markaları, performansa dayalı test ve belgelendirmedeki başarıları ve uzman kadrosuyla paydaşlarının güvenini kazanmış bir kuruluş olduğunu ifade eden Cüneyt Boydaş, “Panelsan olarak, yüksek kalite standartlarını, uzmanlıkla birleştirerek müşterilerimize en üst düzeyde güvenilir ürünler sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.