Panelsan'dan enerji verimliliği hamlesi: Yeni markası Logiccore ile yapılarda tasarruf dönemi

ANKARA/EKONOMİ

Yapı teknolojileri alanında faaliyet gösteren Panelsan, yeni üretim hattı yatırımıyla oluşturduğu Logiccore markasıyla enerji verimliliğini artıran ürünleri piyasaya sunmaya başladı. Yapı sektöründe dayanıklılık ve estetik kadar sürdürülebilirliğin de artık çok önemli olduğunu belirten Panelsan Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Boydaş, “Yeni nesil çekirdek yapımız sayesinde karbon ayak izini azaltan ve çevre dostu binalar inşa etmeyi mümkün kılan bir sistem geliştirdik” dedi.

Sektörde fark yaratmayı hedefliyor

Yeni oluşturulan marka ile enerji verimliliği, dayanıklılık ve çevre dostu tasarım anlayışıyla sektörde fark yaratmayı hedeflediklerini kaydeden Cüneyt Boydaş, “Bu serinin temelinde enerji tasarrufu ve uzun ömürlülük yatıyor. Logiccore yüksek yalıtım performansı ve sunduğu çevresel ve teknolojik avantajlarla öne çıkıyor” dedi.

Yeni sistemin kendi kendini taşıyan yapısıyla projelere güvenlik ve verimlilik kazandırdığını dile getiren Boydaş, “Ayrıca panellerimiz, yalıtım performansıyla iç mekanlarda konfor sağlarken, solar panel bağlantı uyumu ile sürdürülebilir enerji projelerinin ayrılmaz bir parçası hâline geliyor” dedi.

"4 seri üretim gerçekleşti"

Teşyünü gibi uzun yıllardır bilinen bir yalıtım malzemesini yeni formlara uyarladıklarını ifade eden Boydaş, Logiccore BIO, Logiccore Promix, Logiccore Prestige ve Logiccore FM olmak üzere 4 seri üretim gerçekleştirdiklerini aktardı.

Logiccore ürünlerini yenilenebilir hammadde ile üreterek karbon ayak izini azalttıklarını vurgulayan Cüneyt Boydaş,

“Logiccore’un düşük ısıl iletkenlik katsayısına sahip çekirdek yapıları, projelerde enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarıyor. Bunun yanı sıra, güneş enerjisi sistemleriyle tam uyumlu yapısı, yenilenebilir enerji çözümlerine entegre olmayı kolaylaştırıyor” diye konuştu.

"LEED sertifikası almaya hak kazandı"

Logiccore üretim hattının yer aldığı yeni Panelsan fabrikasının, çevre dostu tasarımı ve verimli kaynak kullanımıyla LEED sertifikası almaya hak kazandığına dikkat çeken Boydaş,

“Logiccore, sektörde standartları yeniden tanımlayan bir seri olacak. Yenilikçi yapısı ve teknik özellikleriyle projelerde fark yaratacağına inanıyoruz” dedi