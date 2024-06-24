PanPan Un, ‘Sağlıklı Un’ grubunu üç yeni ürünle büyüttü

PanPan Un, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları kapsamında ürün grubunu büyütmeye devam ediyor. “Sağlıklı Un” kategorisiyle tüketicilerin bu alandaki gereksinimlerini karşılamayı planlayan marka, söz konusu ürün kategorisine ‘Beyaz Tam Buğday Unu’, ‘Bol Lifli Çok Amaçlı Un’ ve ‘Yüksek Proteinli Çok Amaçlı Un’u ekledi. Yakın zamanda ürün ailesine glutensiz unu da eklemeye hazırlanan PanPan Un, tüketicilerin ihtiyacına ve kullanım amacına uygun olarak üretilen un çeşitleriyle fark yaratmayı planlıyor.

Hedef, paketli unda en büyük üç markadan biri olmak

Türkiye’nin buğday ve buğday bazlı ürünler alanında en büyük üç markasından biri olan Doruk Un, 41 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. PanPan Un ile tüketici pazarına giren marka, gücünü artırmayı ve sektörün lider markalarından biri olmayı hedefliyor. Müşteri ve talep odaklı hizmet-ürün yaklaşımı ile hareket eden, pazar ve müşteri beklentilerine göre farklı nitelik ve kalitelerde ürün çeşitleri geliştiren marka, yıllara dayalı tecrübesini ve kullanım amacına uygun un üretiminden edindiği birikimi, PanPan Un’da birleştiriyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, “Perakende un pazarında tüketici davranışlarını değiştirmeye odaklandığımız kullanım amacına özel paketli un çeşitlerimizle ciddi bir büyüme içindeyiz. PanPan markası ile 2024’te iç pazarda yüzde 56 tonaj artışı hedefliyoruz. 2024’ün ilk çeyreğinde penetrasyonumuzu ciddi bir oranda güçlendirerek, ulusal zincirler ve online kanallar ile anlaşmalarımızı tamamladık. Panpan Un olarak her zaman tüketicilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yenilikçi ürünlere imza attık. Ürün grubumuza eklediğimiz Sağlıklı Un kategorimizde yer alan ürünlerimizin yoğun talep göreceğini inanıyoruz. Böylelikle sektördeki pazar payımızı daha da artıracağımızı düşünüyoruz. PanPan paketli un kategorisi için yapacağımız pazarlama yatırımları ile 5 yıl içinde yıllık 50 bin tondan fazla tonaja ulaşarak Türkiye’nin en büyük 3 paketli un markasından biri haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu ürün grubumuzla bir anlamda sosyal sorumluluk yaklaşımımızı da ortaya koyuyoruz.” dedi.

“Sağlıklı Un kategorimizle sektörde bir ilke imza attık…”

Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticilerinden ve ihracatçılarından Doruk Un, kendi buğdayını geliştiren tek un üreticisi olarak öne çıkıyor. PanPan Un ile tüketici pazarına giren marka, gücünü artırmayı ve sektörün lider markalarından biri olmayı hedefliyor. Yeni ürün grubuyla tüketicileri sağlıklı beyaz un ile buluşturduklarını söyleyen Doruk Un Genel Müdür Yardımcısı Ozan Türk ise şunları kaydetti: “Perakende un pazarında tüketici davranışlarını değiştirmeye odaklanarak hazırladığımız kullanım amacına ve ihtiyaca yönelik özel paketli un çeşitlerimizle ciddi bir büyüme içindeyiz. Her geçen gün ürün çeşitliliğimizi artırarak her bir tüketicinin ihtiyacını en iyi şekilde karşılamayı sürdürüyoruz. Un ve unlu mamullerinin Türk halkının hayatında önemli bir yeri var. Tüketiciler beyaz un lezzetini seviyor fakat aynı zamanda da sağlıklı beslenmek istiyor. Özellikle son yıllarda sağlıklı beslenme bilinci her geçen gün artarken, tüketim alışkanlıkları da bu doğrultuda değişiyor. Fakat buna rağmen birçok tüketici beyaz unun lezzetinden vazgeçemiyor ve ülkemizde un tüketiminin sadece yüzde 5’i tam buğday unu. PanPan olarak ‘beyaz unun sağlıklısı olur mu?’ sorusundan yola çıkarak yaptığımız çalışmalar sonucunda ürün grubuna eklediğimiz ‘Sağlıklı Un’ kategorimizle beyaz unun lezzetini buğdayın sağlıklı içeriğiyle bir araya getirdik. Böylelikle sektörde bir ilke imza atarak, Türkiye’de tüketicilerin sağlığını düşünen ilk unu geliştirmiş olduk. ‘Sağlıklı Un’ kategorimizde yerli ata tohumlarından üretilen sağlıklı, bol lifli ve son derece besleyici un çeşitleri yer alıyor. Böylelikle lezzetli ve sağlıklı fit tarifler hazırlamak artık çok kolay. Tüketicilerimize hem lezzetli hem de sağlıklı un alternatifleri sunarak, beslenme düzenlerine keyif katacağız. İnovatif ürünlerimiz ve ‘tarladan sofraya’ değer zinciri yaklaşımımızla sektördeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Doruk Un, yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üretimi, 60 bin ton buğday kapasitesi, 20 bin metrekare ileri teknoloji tesisi, her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile Türkiye ekonomisinde güçlü bir yer ediniyor. Müşteri ve talep odaklı hizmet-ürün yaklaşımı ile hareket eden, pazar ve müşteri beklentilerine göre farklı nitelik ve kalitelerde ürün çeşitleri geliştiren marka, yıllara dayalı tecrübesini ve kullanım amacına uygun un üretiminden edindiği birikimi, PanPan Un’da birleştiriyor.