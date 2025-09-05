Pansa Gıda, ‘donuk katmer’i WorldFood İstanbul’da tanıttı

ADANA/EKONOMİ

Türkiye genelinde 10 binden fazla satış noktasında yufka grubu ürünleriyle yer alan Pansa Gıda, geleneksel katmeri pratik tüketim alışkanlıklarına uyarlayarak pazara sundu.

PANSA Kurucusu ve Genel Müdürü Umut Güzel, fuardaki etkinlikle ilgili açıklamasında, “Lansmanını gerçekleştirdiğimiz donuk katmer ürünlerimizin gördüğü ilgi bizleri mutlu ediyor. Fuar ortamında, gelenekselin modern yorumu olan katmerlerimizin her kültür ve damak tadı için iyi bir seçenek olduğunu test etme imkânımız oldu. Katılımcılar ürünümüzü inovatif ve pratik bir çözüm olarak görüyor. Geleneksel lezzetleri pratik ve zahmetsiz bir şekilde tüketiciyle buluşturacak katmerlerimiz Antep fıstıklı, tahinli-cevizli, frambuazlı ve elma-tarçınlı çeşitlerimiz ile farklı damak tatlarına hitap ediyor” dedi. Genel Müdür Güzel, Türkiye’de ilk kez geliştirilen ürünün buzluktan çıkarıldığında ev tipi fırın ya da airfryer’da 15 dakika pişirildiğini belirterek, “Yaklaşık iki yıllık AR-GE çalışmalarımız sonucu ortaya çıkan donuk katmer ürünlerimiz, el açması lezzetini aratmayacak kalitede” diye konuştu. Güzel, katmerin yanı sıra ekmek, baget, simit, bun ve kruvasan gibi donuk ürünlerinin de fuarda yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

“Dış pazarda 13 ülkeye ulaşıyoruz”

Yaklaşık 10 yıldır sektörde faaliyet gösteren PANSA Gıda’nın, 13 ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Güzel, “Ürünlerimiz Kuzey Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve komşu ülkelere kadar geniş bir coğrafyada tüketicilerle buluşuyor. Başarımızın temelinde doğru hammadde seçimi, kapsamlı Ar-Ge çalışmaları ve geleneksel tarifleri modern üretim teknikleriyle buluşturmamız var. Uzun raf ömrü ve esnek kullanım avantajı sağlayan özel pişirim tekniklerimizle pazarda fark yaratıyoruz. Her ürünümüzle tüketiciye pratik, güvenli ve lezzetli çözümler sunmayı ilke edindik” ifadesini kullandı.

“Uluslararası kalitede üretiyoruz”

Üretim tesislerinde hijyenik koşullar ve uluslararası kalite standartlarında çalıştıklarını anlatan Güzel, şu bilgileri verdi: “2 bin 500 metrekare kapalı alanda ileri teknoloji hatlarla üretim yapıyoruz. Yufkada tam otomasyon için yapay zekâ destekli Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kadın istihdamına özel önem veriyoruz, çalışanlarımızın yarısından fazlası kadın. ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001, FSSC 22000 ve Helal sertifikalarımız var. Çok yakında global gıda sektöründe prestijli bir belge olan BRC sertifikasını da alacağız. Bu da uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğimizi güçlendirecek.”