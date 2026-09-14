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Papara Card'da tüm hizmetler yeniden kullanıcıların erişimine açıldı

Türkiye'nin fintech şirketlerinden Papara, kullanıcılarına sunduğu kart ve ödeme hizmetlerinin yeniden erişime açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Papara Card'da tüm hizmetler yeniden kullanıcıların erişimine açıldı
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Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Papara Card yeniden kullanıma açıldı. Fatura ve ödeme işlemleri de yeniden erişilebilir hale geldi. 7/24 para transferi, kıymetli maden ve yatırım işlemleri ise aralıksız devam ediyor.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:
“Kullanıcılar, hesaplarını ve ödemelerini Papara uygulaması üzerinden yönetmeye devam edebiliyor. Hesaplarına para yatırabiliyor, Papara Card ile harcama yapabiliyor ve şirketin sunduğu cashback fırsatlarından faydalanabiliyor. Tüm ürün ve hizmetler kullanıcıların erişimine eş zamanlı olarak sunuluyor.”