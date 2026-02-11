Papara varlıklarının satışında ihale ertelendi

TMSF, Papara varlıklarının satış ihalesine ilişkin takvimi revize ederek ihale tarihini 19 Şubat 2026’ya erteledi. İhalede muhammen bedel 4,27 milyar lira olarak belirlenirken, veri inceleme ve teklif teslim süreleri de ileri bir tarihe alındı.

TMSF'nin açıkladığı bilgiye göre, ihalede:

-Veri İnceleme ve Tesis Ziyaretinden yararlanmak için son tarih 06.02.2026 tarihinden 16.02.2026 tarihine,

-Teklif zarflarının teslim edilmesine ilişkin son tarih 09.02.2026 tarihinden 18.02.2026 tarihine,

-İhale Tarihi ve Açık Artırma Tarihi 10.02.2026 tarihinden 19.02.2026 tarihine uzatıldı.

İhalede muhammen bedel 4,27 milyar lira olacak.