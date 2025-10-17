Papara’dan "TMSF sonrası yasa dışı bahise devam" iddialarına açıklama

TMSF Papara’ya, yasa dışı bahise para sağladığı gerekçesiyle el koydu. Buna rağmen şirket üzerinden, Türkiye’de yasaklı olan dünyaca ünlü kumar sitelerine para yatırılmaya devam edildiği öne sürüldü. Papara'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Daha önceki açıklamalarımızda da belirtilediği üzere, Papara Elektronik Para A.Ş. (Papara), 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat uyarınca faaliyet gösteren bir finansal ödeme kuruluşudur.

Papara diğer tüm ödeme ve finansal kuruluşlar gibi, sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara bildirmekle yükümlüdür.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirketimize TMSF kayyım olarak atanmış ve yeni yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bu süreçte, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesini teminen mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketimizin işlemlerine geçici limitler getirilmiştir.

Eş zamanlı olarak, yeni yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) talimat ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında şüpheli olduğu tespit edilen hesaplara da geçici bloke uygulanmıştır. Bu incelemelerin tamamlanmasının ardından, yasa dışı bahisle ilişkili olduğu tespit edilen hesaplar MASAK'a bildirilmiş ve diğer müşteriler için işlem limitleri kaldırılmıştır.

Halihazırda Papara, çok sıkı bir denetim ve kontrol mekanizması altında faaliyetlerini sürdürmekte, şüpheli görülen hesaplar düzenli olarak ilgili kurumlara bildirilmekte, yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik teknik ve idari önlemler titizlikle uygulanmaktadır. Şirketimizi ve yasa dışı bahisle mücadelede büyük gayret ve kararlılık gösteren kişi ve kurumları hedef alan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."