Papel, siber güvenlikte yapay zekâ dönüşümünü başlattı

Finansal teknoloji hem Türkiye’de hem de dünyada son yılların en dikkat çeken sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha iyi kullanıcı deneyimi, daha avantajlı hizmetler ve yeni nesil teknolojilerle ivme kazanan fintek endüstrisi, teknolojiye büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin son yıllarda en hızlı büyüyen fintek şirketlerinden olan Papel de teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir şirket olmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

"Yatırımlarımızın ana odağı olacak"

Türkiye’nin kullanıcı ve veri güvenliği alanında çok gelişmiş bir mevzuata sahip olduğunu söyleyen Papel CEO’su Seyhan İbrahim Yıldırım, kullanıcı güvenliğini en üst seviyeye taşımak için çok önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Hem ulusal hem de uluslararası siber güvenlik standartlarına uyum sağladıklarını belirten Avukat Seyhan Yıldırım; ‘’Gelişen teknoloji ile birlikte siber tehditler de sürekli şekil ve yöntem değiştiriyor. Biz de Papel olarak bu alanda proaktif adımlar atarak, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hayatımızı çok hızlı ve radikal bir şekilde etkileyen yapay zekâ teknolojisi, siber güvenlik alanında da çok önemli yeniliklerin önünü açıyor. Yapay zekânın etkin kullanıldığı süreçler ve uygulamalar bundan sonraki yatırımlarımızın ana odağı olacak. Yapay zekâ, siber güvenlik alanında tehditlere karşı daha etkili savunma mekanizmaları oluşturulmasına yardımcı olacak. Siber güvenlik yatırımlarımız ve yapay zekâ odaklı yaklaşımımızla, rakiplerimizin önüne geçeceğiz. Bu teknolojiler sayesinde daha güvenli, verimli ve müşteri odaklı hizmetler sunmayı hedefliyoruz.’’ şeklinde konuştu.

“Yapay zekâ olası problemleri daha oluşmadan fark edebilir”

Seyhan İbrahim Yıldırım, Papel olarak özellikle tehdit ve zararlı yazılım tespitiyle, saldırı tahmini ve önleme süreçlerinde yapay zekâ kullanımını artırmayı planladıklarını kaydetti. Yıldırım, olası problemleri daha oluşmadan fark etmek ve önlem almak için yapay zekâ çalışmalarına hız verdiklerini söyleyerek, ‘’Müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet verebilmek için altyapımızı 7 gün 24 saat izliyoruz. Uygulamalarımızı ve verilerimizi etkin korumak adına yeni nesil güvenlik araçlarına yatırım yaptık. Kullandığımız altyapı ve yazılımları yedekli bir yapıda kurarak, en kötü senaryolarda bile siber tehditleri gidermeyi ve kullanıcı verilerini korumayı en öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Bunların yanında geçtiğimiz dönemde Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Olay Müdahalesi konularında da yeni yatırımlarımızı yaptık. Önümüzdeki dönem Siber Tehdit İstihbaratı konusunda önemli iyileştirmeler planlıyoruz.’’ dedi.

“Yenilikçi bir Papel deneyimi sunuyoruz”

Yıldırım, yapay zekânın ‘sosyal mühendislik’ saldırıları gibi siber saldırılara karşı etkin olarak kullanılabileceğini hatırlattı. Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Siber güvenlik alanında yaptığımız yatırımlar ile Papel kullanıcılarına daha güvenli bir ekosistem yaratıyoruz. Kolay, hızlı ve avantajlı bir finansal deneyim sunarak ve iş modelimize yapay zekâ destekli teknolojiler entegre ederek yenilikçi bir Papel deneyimi sunuyoruz. Papel olarak her alanda olduğu gibi veri ve kullanıcı güvenliği alanında da fark yaratmayı önceliyoruz.''