PaperWork şirketlere “ada sistemleri” uyumlulaştıran çözüm öneriyor

ANKARA (EKONOMİ) – Sayısallaşmanın yoğunlaştığı ortamda, firmaların kullandığı çok sayıda farklı yazılım ve sistemlerin uyum sorunları da ortaya çıktı. İstanbul merkezli PaperWork’ün, uzmanlaştığı low-code (bloklar halinde hazır, yazılım kodları) aracılığıyla, firmaların kullandığı Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) İş Akışı (BPM) ve Doküman Yönetimi’ni (ECM) ve benzeri program ve sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışmasının sağlayan çözümler sunduğu belirtildi.

Şirketten yayımlanan bültende değerlendirmelerine yer verilen PaperWork Satış Direktörü Tolga Eşiz, “Şirketler çok güçlü sistemlere sahip olsalar da hala pek çok kritik süreç Excel tabloları veya e-postalar üzerinden manuel olarak ilerliyor. Bu durum 'ada sistemler' dediğimiz, birbirine veri aktaramayan yapıları doğuruyor. Sonuç ise yavaşlayan operasyonlar ve artan hata payı. Bizim önceliğimiz; İş Akışı (BPM) ve Doküman Yönetimi’ni (ECM) mevcut sistemlerle tam entegre ederek bu kopukluğu gidermek. PaperWork platformu; İş Zekâsı (BI), Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Yapay Zekâyı (AI) tek bir çatı altında birleştirerek ‘her iş için ayrı uygulama kullanma’ zorunluluğunu ortadan kaldırır. SAP, Microsoft Dynamics, Oracle ve Logo gibi mevcut ERP sistemleriyle tam entegre çalışarak bu sistemlerin esnekliğini artırır ve şirketleri ‘ada sistemler’ bataklığından kurtarır” ifadesini kullandı.

Açıklamada, bu türden yatırımların yatırım geri dönüş oran ve hızının yüksek olduğuna dair bulgulara da yer verildi.