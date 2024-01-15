PaperWork'e yeni genel müdür

Yapay zeka destekli iş akışı ve doküman yönetimi çözümleri sağlayıcısı PaperWork’te üst düzey atama gerçekleştirildi. Mesut Çüre, Ocak 2024 tarihi itibarıyla PaperWork Genel Müdürü olarak atandı. 30 yıllık profesyonel iş hayatı boyunca bir dizi kurumsal firmada orta ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Çüre, müşteri hizmetleri, müşteri deneyimi, çağrı merkezi operasyonları, satış, stratejik planlama, proje yönetimi, süreç yönetimi, eğitim, bütçe yönetimi, kalite kontrol ve etkili insan ve ekip yönetimi konularında odaklandı.

Mesut Çüre, yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı projeyi hayata geçirerek çalıştığı kurumsal firmalara değerli katkılar sağladı. Ayrıca, Türkiye'de Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi sektörünün gelişmesinde önemli bir rol oynadı ve Çağrı Merkezleri Derneği'nin kurucu üyelerinden biri olarak yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2014 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu Metrics Eğitim ve Danışmanlık A.Ş'de danışman ve eğitmen olarak görev yapan Çüre, bu süreçte liderlik, etkili iletişim becerileri, müşteri deneyimi, proje yönetimi, süreç yönetimi ve kişisel gelişim eğitim programları gibi birçok alanda müşterileri ile deneyimlerini ve bilgi birikimlerini paylaştı. Çüre, özellikle "Yelkenli Tekne ve Sanat Atölyesi Takım Çalışması ve Liderlik" eğitim programlarıyla sektörde fark yarattı.

Mesut Çüre, Kara Harp Okulu İşletme ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 1992-1995 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yaptı. Ardından kurumsal iş hayatına adım atan ve denizlere olan tutkusunu kurumsal yolculuğuna dahil eden Çüre, İstanbul Kalamış Marina'da, kurumsal şirketlerin üst-orta düzey yönetim ekiplerine ve çalışanlara yelkenli teknelerde Takım Çalışması ve Liderlik eğitim programları düzenliyor.