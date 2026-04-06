Paramount Skydance ve Warner Bros Discovery birleşmesinde Körfez’den 24 milyar dolarlık dev destek

Paramount Skydance ile Warner Bros Discovery arasındaki devasa birleşme süreci, küresel medya piyasalarını yerinden oynatacak tarihi bir finansman hamlesiyle yeni bir boyuta taşınıyor. Toplam değeri 110 milyar doları bulan bu mega satın alma operasyonunda Paramount Skydance, sürecin öz sermaye ayağını güçlendirmek amacıyla Körfez sermayesiyle el sıkışmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 24 milyar dolarlık bu stratejik yatırım paketinde, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu 10 milyar dolarlık devasa payıyla başrolü üstlenirken, Katar ve Abu Dabi merkezli varlık fonlarının da sürece güçlü bir destek vermesi bekleniyor.

Yönetimsel kontrol ve stratejik dengeler

Finansal mimarisi titizlikle kurgulanan bu anlaşmada, 81 milyar dolarlık öz sermaye değerlemesi üzerinden ilerleyen ortaklık yapısı dikkat çekici bir dengeyi de beraberinde getiriyor. Körfez’den gelecek olan bu 24 milyar dolarlık kaynağın, yeni kurulacak dev yapıda herhangi bir oy hakkı barındırmaması planlanıyor. Bu tercih, sadece bir yatırım stratejisi değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yabancı sermaye denetim mekanizmalarının ve düzenleyici kurumların inceleme süreçlerini en hızlı şekilde aşmayı hedefleyen bürokratik bir hamle niteliği taşıyor. Böylece sermaye akışı sağlanırken, yönetimsel kontrolün yerel dinamiklerde kalması güvence altına alınıyor.

Hissedar onayı ve birleşme takvimi

Sektörün nefesini tutarak takip ettiği bu takvimde, önümüzdeki haftalar kritik bir eşiği temsil ediyor. Warner Bros Discovery hissedarlarının, bu tarihi birleşme teklifini oylamak ve geleceğe dair kararı netleştirmek üzere 23 Nisan 2026 tarihinde sandık başına gitmesi öngörülüyor. Hissedarların yeşil ışık yakması ve yasal onay süreçlerinin takvime uygun ilerlemesi durumunda, medya dünyasının bu iki dev isminin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde, muhtemelen Temmuz ayı itibarıyla resmen tek bir çatı altında toplanması bekleniyor. Bu birleşme, sadece bir şirket evliliği değil, dijital yayıncılık pazarındaki tüm dengeleri yeniden yazacak yeni bir medya imparatorluğunun doğuşu anlamına geliyor.