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Paramount-Warner Bros. birleşmesine soruşturma engeli

Paramount-Warner Bros. birleşme süreci açılan soruşturma nedeniyle ertelendi.

Haber Merkezi
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Paramount-Warner Bros. birleşmesine soruşturma engeli
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Paramount, 110 milyar dolarlık Warner Bros. satın alma işlemini 22 Temmuz'dan önce tamamlamayacağını duyurdu.

Oregon Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gelen bu erteleme kararı, dev birleşmenin takvimini bir hafta daha uzatmış oldu.

Oregon Başsavcılığı, sürecin yasal gerekliliklere uyumunu ve rekabet hukuku üzerindeki etkilerini incelemek üzere bir soruşturma başlatmıştı.

Paramount'un bu adımı, yasal inceleme süreçlerinin tamamlanmasına olanak tanımak ve potansiyel düzenleyici engelleri aşmak için zaman kazanma stratejisi olarak değerlendiriliyor.

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