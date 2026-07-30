Paramount-Warner Bros. Discovery anlaşmasında 9,8 milyar dolarlık risk

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Satın alma işleminin düzenleyici engeller nedeniyle tamamlanamaması halinde Paramount, Warner Bros. Discovery hissedarlarına 7 milyar dolar fesih tazminatı ödeyecek. Buna ek olarak, daha önce Netflix'e ödenen 2,8 milyar dolarlık bedel de Ellison ailesi tarafından karşılanacak.

Bu durumda, Warner Bros. Discovery satın almasının iptal edilmesi halinde Larry Ellison ve ailesinin üstleneceği toplam mali yükümlülük 9,8 milyar dolara ulaşacak.

Ellison finansmanı yeni hisse alımıyla sağlayacak

Anlaşma kapsamında Larry Ellison, Paramount'tan hisse başına 16,02 dolardan yeni B grubu hisseler satın alarak toplam 9,8 milyar dolarlık finansmanı sağlayacak.

Gecikme halinde çeyrek başına 650 milyon dolar ek maliyet

Cnbc-e'nin aktardığına göre, satın alma sürecinin uzaması halinde Paramount'un, 1 Ekim'den itibaren Warner Bros. Discovery hissedarlarına her çeyrek yaklaşık 650 milyon dolar gecikme ücreti ödemesi gerekecek.

İşlemin tamamlanması durumunda bu ek maliyet de Larry Ellison ve yatırım ortakları tarafından karşılanacak. Böylece satın alma sürecindeki olası gecikmeler, taraflar açısından her çeyrekte yaklaşık 650 milyon dolarlık ilave finansman yükü oluşturabilecek.