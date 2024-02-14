Paramount, yüzlerce çalışanı işten çıkarıyor

Paramount, işgücünü azaltıyor. Paramount Global İcra Kurulu Başkanı Bob Bakish çalışanlara gönderdiği bir iç yazıda, yüzlerce çalışanı işten çıkaracağını söyledi.

Bakish notunda, "Bu düzenlemeler, ivmemizi artırmamıza ve önümüzdeki yıl için stratejik vizyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olacak.” dedi.

Konuya yakın kaynaklara göre Paramount yaklaşık 800 kişiyi veya işgücünün tahmini yüzde 3'ünü işten çıkaracak. Paramount Global 2022 yılını yaklaşık 24 bin 500 tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanla tamamladı.