Paramount'dan tahvil tekliflerinde yeni erteleme: Son tarih 2 Ekim'e çekildi

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ABD medya devlerinden Paramount Skydance'te tahvil tarafında takvim bir kez daha değişti. Şirket, daha önce başlattığı borçlanma araçlarına ilişkin geri alım ve takas programında süre uzatımına gitti.

İki ayrı teklif aynı takvimde birleşti

Açıklamaya göre uzatılan paket iki ayrı işlemi içeriyor. İlk ayak, Discovery Global Holdings ve Discovery Communications tarafından ihraç edilmiş mevcut tahvillerin nakit karşılığı geri alınmasını öngören ihale teklifleri. İkinci ayak ise aynı ihraççılara ait tahvillerin, Paramount tarafından ihraç edilecek yeni tahvillerle değiştirilmesini kapsayan takas teklifleri.

Her iki teklifin de sadece ilgili teklif dokümanlarında tanımlı seriler için geçerli olduğu ve her serinin bağımsız olarak sonuçlandırılabileceği vurgulandı.

Devir sürecine göre planlama

Paramount, takvim değişikliğinin Warner Bros. Discovery'nin satın alınmasına ilişkin kapanış süreciyle uyumlu hale getirilmesi için yapıldığını duyurdu. Buna göre teklifler için son başvuru tarihi New York saatiyle 2 Ekim 2026 saat 17.00 olarak belirlendi. Şirket, gerekli görülmesi halinde bu tarihi yeniden uzatma hakkını saklı tutuyor.

Ödeme ve takas tarihlerinin de yeni vadeye göre şekilleneceği, işlemlerin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ve devralma tamamlandıktan hemen sonra sonuçlandırılmasının hedeflendiği aktarıldı. Şirket daha önce de Haziran'dan Eylül'e kadar 12 ayrı tarihte benzer uzatma kararları almıştı.

Yatırımcıdan gelen başvurular ne seviyede

18 Eylül 2026 saat 17.00 itibarıyla açıklanan verilere göre, geri alım kapsamındaki tahvillerin yaklaşık %66,87'si, takas kapsamındaki tahvillerin ise %75,12'si için geçerli başvuru yapıldı.

Paramount yönetimi, devralma kapanışına kadar teklif süresini uzatmayı planladığı için bu oranların nihai tabloyu yansıtmadığını özellikle vurguladı. Yatırımcıların son tarihe kadar başvurularını geri çekme hakkının devam ettiği de hatırlatıldı.

Süreci kim yönetiyor?

Teklif sürecinin operasyonel tarafında Global Bondholder Services Corporation hem takas acentesi hem de bilgi acentesi olarak görev alıyor. Finansal danışmanlık ve aracılık tarafında ise BofA Securities ile Citigroup dealer manager olarak yer alıyor.

Yatırımcıların teklif dokümanlarına ve detaylı bilgilere ilgili kurumların bilgilendirme platformları üzerinden ulaşabileceği belirtildi.