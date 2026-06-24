Paratika ve Nearpay’den işletmelere donanımsız ödeme dönemi

Türkiye’de SoftPOS teknolojilerinin öncü sağlayıcılarından Nearpay Teknoloji, Türkiye’nin önde gelen ödeme kuruluşlarından Paratika ile stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

İş birliği kapsamında Paratika, Nearpay’in SoftPOS SDK altyapısını kendi ödeme platformuna entegre ederek kurumsal müşterilerine ve KOBİ’lere fiziksel POS cihazına ihtiyaç duymadan akıllı telefonlar üzerinden ödeme kabul etme imkânı sunacak.



Payten Teknoloji bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en kapsamlı ödeme altyapılarından birini yöneten Paratika, bu entegrasyon sayesinde işletmelerin temassız kart ödemeleri ve QR tabanlı tahsilatları doğrudan Android cihazlar üzerinden gerçekleştirmelerini sağlayacak. Böylece işletmeler hem donanım yatırımından kurtulacak hem de modern ödeme yöntemlerine hızlı ve düşük maliyetli şekilde erişebilecek.

Nearpay’in BKM TechPOS altyapısıyla çalışan ve PCI MPoC sertifikasyonuna sahip SoftPOS teknolojisi, işletmelerin mevcut satış ve saha uygulamalarına SDK olarak entegre edilebileceği gibi, Paratika tarafından sunulacak white-label uygulama üzerinden de kullanılabilecek. Bu sayede farklı sektörlerden işletmeler ihtiyaçlarına en uygun kullanım modelini seçebilecek.

İş birliği kapsamında Paratika müşterileri; NFC tabanlı temassız ödeme kabulü, QR ile ödeme alma, mevcut mobil uygulamalara SoftPOS entegrasyonu, Paratika’nın kendi uygulaması üzerinden SoftPOS kullanımı gibi farklı senaryolardan yararlanabilecek.

EMVCo standartlarına uygun olarak geliştirilen çözüm; kartlı ödemeler, FAST tabanlı tahsilatlar ve dijital cüzdanlar dahil olmak üzere güncel ödeme yöntemlerini tek platform üzerinden destekliyor.

Payten Ülke Lideri ve Paratika CEO’su Burak Kutlu

Payten Ülke Lideri ve Paratika CEO’su Burak Kutlu, "Kurumsal müşterilerimiz, operasyonlarının karmaşıklığına uyum sağlayan, hızlı devreye alınabilen ve güvenlikten ödün vermeyen ödeme çözümleri talep ediyor. Nearpay’in SoftPOS teknolojisi sayesinde müşterilerimize mevcut iş süreçlerine kolayca entegre olabilen, donanım bağımsız ve geleceğe hazır bir tahsilat deneyimi sunuyoruz " dedi.

Nearpay Avrupa Başkan Yardımcısı Ece Berkol

Nearpay Avrupa Başkan Yardımcısı Ece Berkol, "BKM TechPOS altyapısı üzerinde çalışan, PCI MPoC sertifikasyonuna sahip ve hem NFC hem de QR ile ödeme kabulünü destekleyen teknolojimizle Türkiye’de SoftPOS dönüşümüne liderlik ediyoruz. Paratika ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, teknolojimizin geniş ölçekli kurumsal kullanım alanlarına ulaşması açısından önemli bir kilometre taşı. Türkiye’nin önde gelen ödeme kuruluşlarından biriyle güçlerimizi birleştirerek binlerce işletmenin yeni nesil ödeme teknolojilerine erişmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Nearpay Teknoloji, Türkiye Direktörü Hasan Aksakal

Nearpay Teknoloji, Türkiye Direktörü Hasan Aksakal, "Nearpay SoftPOS Gateway ile Paratika’nın geniş müşteri portföyü arasında güçlü bir sinerji oluştu. Bu iş birliği sayesinde hem B2B hem de son kullanıcı odaklı ödeme senaryolarında önemli bir değer yaratacağımıza inanıyoruz. Ortaya çıkan yapı, tüm ekosistem için gerçek anlamda bir kazan-kazan modeli sunuyor" yorumunu yaptı.

Nearpay Teknoloji hakkında

Nearpay Teknoloji, akıllı telefonları güvenli ve sertifikalı ödeme terminallerine dönüştüren SoftPOS çözümleri geliştiren bir Türk fintek şirketidir. Nearpay'in SDK'sı, işletmelere ve ödeme hizmet sağlayıcılarına fiziksel donanım gerektirmeksizin NFC temassız ve QR tabanlı ödeme kabul imkânı sunar.

Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında

Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş. T.C. Merkez Bankası faaliyet onaylı ve açık bankacılık lisansına sahip bir ödeme kuruluşudur. Her sektör ve ölçekten firmanın tek entegrasyon ile hızlı ve güvenli şekilde tüm bankalara ait kredi kartlarından güvenle ödeme almalarını ve taksit programları ile işlem yapmalarını sağlar. Sanal POS, Fiziki POS ve Linkle Ödeme’yi de içeren bir çok ödeme alma hizmetinin yanında alışveriş kredisi modülü, bayi modülü, pazaryeri modülü gibi onlarca hizmeti barındıran kapsamlı ürün portföyüne sahiptir.