Parazit vakaları fast food zincirini sarstı, fiyatlarda indirim yaptı

ABD'de birçok eyalette görülen cyclospora enfeksiyonlarının, Taco Bell restoranlarında kullanılan ve Taylor Farms tarafından tedarik edilen rendelenmiş marullarla bağlantılı olabileceği açıklanmıştı.

Bu gelişmenin ardından restoran zincirinin müşteri trafiğinde belirgin düşüş yaşandı.

Araştırma şirketi Morning Consult verilerine göre salgın sonrasında Taco Bell'e "çok az güveniyorum" veya "hiç güvenmiyorum" diyen tüketicilerin oranında önemli artış görüldü.

Şirket ise sosyal medya paylaşımlarında müşteri yorumlarına yer verirken, kampanyanın amacını internet sitesinde "Bize gösterdiğiniz destek için teşekkür etmek" sözleriyle açıkladı.

CEO'dan güven mesajı

Taco Bell CEO'su Sean Tresvant, LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada şirketin süreç boyunca şeffaf davranacağını belirtti.

Tresvant, "Bildiklerimiz ve bundan sonra atacağımız adımlar konusunda açık olacağız." ifadelerini kullanırken, "Müşterilerimizin sadakatini hak ettiğimizi varsayamayız. Bunu her öğünde yeniden kazanmalıyız." dedi.

Riskli ürünler geri çağrıldı

Parazit vakalarının ardından Taco Bell, Taylor Farms'tan tedarik edilen marulları restoranlarından kaldırdı. Cnbc-e'nin aktardığına göre, Taylor Farms da ABD'nin 27 eyaletine dağıtılan ilgili ürünlerini gönüllü olarak geri çağırdı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geri çağırma kapsamı dışında kalan bir partiye ait pozitif test sonucunun hatalı olduğunu açıklarken, mevcut geri çağırma kararını destekleyen güçlü epidemiyolojik bulgular bulunduğunu bildirdi.

Cyclospora nedir?

Cyclospora, kirli su veya kontamine gıdalar yoluyla bulaşabilen mikroskobik bir bağırsak parazitidir.

Enfeksiyon; ishal, mide krampları, mide bulantısı, iştahsızlık ve halsizlik gibi belirtilere yol açabiliyor. Özellikle çiğ sebze ve yeşilliklerin tüketimiyle bulaşma riski artarken, hastalık uygun tedaviyle kontrol altına alınabiliyor.