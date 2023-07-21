Park Dedeman Konya için imzalar atıldı

2024 yılının nisan ayında hizmete alınması planlanan Park Dedeman Konya'nın, “Akyokuş Park İş ve Yaşam Merkezi” projesi içinde yer aldığını bildirildi. 2021 yılında inşaatına başlanan Akyokuş Park İş ve Yaşam Merkezi; 75 bağımsız bölümden oluşan 3 ticari blok ve Park Dedeman Konya projesini içeriyor.

Dedeman markasına katkılarıyla bilinen Ergün Demiray, “Dedeman markası, 2022 yılında kazandığı büyüme ivmesini devam ettiriyor. Bu noktada sadece illere değil artık ilçelere yayılan bir strateji ile ilerleme kararı neticesinde, Konya’da açılmaya hazırlanan bu ikinci otel projesi çok kıymetli. Konya, diğer tüm illerimiz gibi potansiyeli son derece yüksek bir şehir. İllerimizin hak ettiği değere ulaşması için turizm yatırımlarının gelişmesi çok önemli. Turizm sektöründe kalitenin yükselmesi insan odaklı çalışmayla mümkün olabilir. Dedeman da Türkiye’nin en köklü turizm markalarından biri olarak önce insana değer veriyor, yatırım yapıyor. Dedeman’ın imzalanmış otel sayısı 39’a ulaştı. Hedef 2024 yılında bu sayıyı 75’e ulaştırmak. Bu hedef için doğru iş birlikleri ile yola devam edilmeli” dedi.

Dedeman ile yaptıkları iş ortaklığı hakkında konuşan Akyokuş Park İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat Özpınar, “Park Dedeman Konya ile klasik Dedeman misafirperverliğini şehrimizi ziyaret eden turistlere ve halkımıza sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Akyokuş Park İnşaat olarak bölgemizde sağlık, lojistik, inşaat gibi önemli sektörlere liderlik ediyoruz. Bu başarı disiplin ve çalışma azmi ile mümkün oldu. Turizm sektöründe de hedefimiz, Dedeman markasının sektör tecrübesinden yararlanmak ve onları en güzel şekilde temsil etmek. Konya şu anda sanayi, tarım ve ihracatta çok hızlı gelişen ve büyüyen bir şehir. Biz de bu ivme ile bir taraftan iş, bir tarafta kültür ve sağlık turizmini desteklemek istiyoruz. Sağlık turizmi Konya’da çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve otelimiz bu konuda da aktif çalışmalara imza atacak” diye konuştu.

Dedeman Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ise yaptığı konuşmada; “Hz. Mevlâna Türbesi, Çatalhöyük ve Anadolu Selçuklu Medeniyeti gibi Konya’nın sahip olduğu zengin kültürel miras, dünyada benzeri olmayan, görkemli ve eşsiz bir emanet. Bu emanetlerin korunması ve tanıtımı için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Dedeman ailesine katılan, Konya’nın önemli yatırımcılarından Akyokuş Park İnşaat’ın bu ilk turizm yatırımında onlarla iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki Konya’da hali hazırda hizmet veren Dedeman Konya Hotel & Convention Center ile 2024 yılında hizmete girecek Park Dedeman Konya otellerimiz, önemli bir sinerji yaratarak birbirlerine hem operasyonel hem de pazarlama anlamında büyük katkı sağlayacak” dedi.

İmza töreni, karşılıklı hediye takdiminin ardından Dedeman İstanbul’da düzenlenen kutlama yemeği ile son buldu.