Park Elektrik, Gaziantep'teki üretimine mart ortasında başlayacak

Park Elektrik, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki madencilik faaliyetlerine ilişkin KAP'a açıklama yaptı. Açıklamada, şirketin işletme ruhsatı sahibi bulunduğu İslahiye'deki boksit sahasındaki üretim faaliyetlerine, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verildiği anımsatıldı.

Bölgede yapılan ön durum tespit çalışmaları neticesinde, maden sahasındaki çalışma bölgeleri ile İslahiye arasında ulaşımın sağlanabilmesi için yürütülen onarım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu aktarılan açıklamada, en geç gelecek hafta başı ulaşım yolunun kullanıma açılacağının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şantiye bölgesindeki binalarda ve tesisteki makine ve ekipmanlarda önemlilik arz edecek bir hasar tespit edilemediği vurgulanarak, "Maden sahasının elektrik üretim hattına henüz enerji verilememekte olup, hattın kontrolüne ve gerekli görülen onarım çalışmalarına CTC Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından başlanmıştır." denildi.

Sahada rödovansçı firma olarak çalışan CTC Enerji yetkilileriyle yapılan görüşmeler çerçevesinde, sahadaki üretim faaliyetlerine mart ayı ortasında tekrar başlanabileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CTC Enerji'nin 27 Temmuz 2022'de başlamış olan 4. rödovans yılı için, rödovans sözleşmesi gereği yıllık asgari üretim taahhüdü 1 milyon ton olup, deprem öncesi söz konusu taahhüt seviyesi hâlihazırda yaklaşık yüzde 97 oranında yakalanmıştır.

Rödovans sözleşmesi uyarınca mücbir sebep hali olan depremler nedeniyle, üretim faaliyetlerinde şubat ve mart aylarında yaşanacak kayıpların da rödovans yılının geriye kalan aylarında telafi edilebileceği ve 3. rödovans yılında gerçekleşen üretim seviyesine paralel olarak 4. rödovans yılında da yaklaşık 1,4-1,5 milyon ton üretime ulaşılabileceği öngörülmektedir. Sahadaki üretim faaliyetlerinin seyrine dair gerekli açıklamalar yapılacaktır."​​​​​​​