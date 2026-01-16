Park Madencilik’te TMSF denetim kayyımı olarak atandı

Park Madencilik'te yönetim kayyımlığı tedbiri kaldırılarak, TMSF Denetim Kayyımı olarak atandı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14.01.2026 tarihli ve 2026/387 D. İş sayılı kararı ile; Şirketimiz ile hâkim ortağı Park Holding A.Ş. hakkında daha önce uygulanmakta olan yönetim kayyımlığı tedbirinin kaldırılmasına, CMK'nın 133/1 maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (Fon) şirket faaliyetlerini denetlemek ve raporlamakla görevli olmak üzere Denetim Kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar uyarınca; Fon Kurulunun 15.01.2026 tarihli ve 2026/58 sayılı kararı ile Fon tarafından atanan Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin bu görevleri sonlandırılarak Denetim Kayyımlığı sıfatıyla yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği onaylarına bağlı ve herhangi ikisi müştereken işlem yapmaya yetkili olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine (Denetim Kayyımlığı) Özgür ÇAĞLAYAN, Fatma Sevil KANAR, Canan YILMAZ, Ayçe SAYGEL, Sanem Feriha ÖCAL DERELİ ve Şeref DİNÇBAYLI atanmıştır.

Şirketimizin ticari faaliyetleri, anılan yargı kararı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde herhangi bir aksama olmaksızın kesintisiz şekilde devam etmektedir.”