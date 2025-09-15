Pasco, şirketlere sağlıklı yaşam kültürü taşıyor

Modern iş dünyasında hız ve rekabet, çalışanların beslenme alışkanlıklarını köklü biçimde dönüştürüyor. Uzayan mesai saatleri, kısalan öğle araları ve zamana karşı yarış, çalışanları hazır gıdaya ve fast food’a mahkûm ediyor. Ancak bu hızlı çözümler, kısa süreli bir tokluk sağlasa da uzun vadede ağır bir bedel ödetiyor: enerji düşüşü, sindirim sorunları, bağışıklık zafiyeti ve kronik yorgunluk...

Sağlıksız beslenen çalışan yalnızca kendi bedenini değil, aynı zamanda şirketin verimliliğini de riske atıyor. Bitkin, odaklanamayan ve motivasyondan yoksun bir iş gücü; iş kayıplarını, performans düşüşünü ve stratejik hedeflerin sekteye uğramasını kaçınılmaz hale getiriyor.

Pasco çalışan sağlığı odaklı yemek kültürü yaratmayı hedefliyor

Pasco, 2018’den bu yana kökleri 1998’e dayanan Universal Catering’in birikimini yeni bir anlayışla buluşturuyor. Bizim için yemek, sadece karın doyurmak değil; evdeki doğallığı, özeni ve güveni iş hayatına taşımaktır. Hazırladığımız menülerde, tıpkı evde pişirilen bir sofrada olduğu gibi katkısız malzemeler, dengeli içerikler ve özenli sunum ön planda.

Klasik catering anlayışının ötesine geçerek, iş yerlerinde sağlıklı yemeğin “zorunlu bir ihtiyaç” değil, keyifli ve güvenilir bir alışkanlık olmasını sağlıyoruz. Menülerimiz yalnızca besleyici değil; aynı zamanda çalışanların damak tadına hitap eden, gün boyu enerjilerini destekleyen ve ulaşılabilir fiyatlarla sunulan seçeneklerden oluşuyor.

Pasco, toplu yemeği mekanik bir hizmet olmaktan çıkarıp, evdeki sofraların doğallığını ve sıcaklığını iş dünyasına uyarlıyor

İş dünyasında sağlıklı beslenmeyi mümkün kılmak istediklerini belirten Pasco Genel Müdürü Ömer Yüce, “Çalışma hayatının yoğunluğu, seçeneklerin kısıtlılığı ve ekonomik koşullar çoğu zaman çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmesini zorlaştırıyor. Biz Pasco olarak, bu noktada yalnızca yemek sunan bir hizmet sağlayıcı değil, aynı zamanda iş dünyasında sağlıklı yaşam kültürünü destekleyen bir paydaş olmayı amaçlıyoruz. Ülkemizdeki yemek sektörünün endüstriyelleşmiş ve kalıplaşmış yapısıyla, insanların ihtiyaçlarını ve sıhhatlerini tatmin edememekte olduğunu görüyoruz. Sağlıklı gıdaya erişebilmek zor olduğu kadar pahalı olduğunu bilerek, erişilebilir ölçekte sağlıklı beslenmeyi mümkün kılmak üzerine çalışıyoruz.” dedi.

Menülerinde denge, çeşitlilik ve kaliteyi esas aldıklarını söyleyen Yüce, “Türk mutfağı karbonhidrata dayalı bir mutfak. Bu da uzun vadede toplum sağlığını olumsuz etkileyen bir unsur. Biz bu noktada, bilgi birikimimizi, deneyimimizi ve güçlü tedarik ağımızı kullanarak uygun bütçede sağlıklı menüler sunuyoruz. Biliyoruz ki sağlıklı beslenen çalışan, daha enerjik, daha üretken ve işine daha bağlı oluyor. Bizim için önemli olan, iş yerlerinde sağlıklı beslenmenin kısa vadeli bir çözüm olarak görülmesine değil, sürdürülebilir bir yaşam biçimine dönüşmesine katkı sağlamak. Kurumsal yemek hizmeti anlayışının gelişimine öncülük ederek, paydaşı olduğumuz firmalara ve dolaylı olarak toplumumuza, ülkemize değer yaratmayı amaç edindik.” ifadelerini kullandı.